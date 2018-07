Akcie Juventusu letí jako střela. Ronaldův přestup je prý na spadnutí

Desítky procent. Takový je zatím nárůst akcií fotbalového Juventusu od začátku měsíce. Černobílý dres by mohl obléknout pětinásobný vítěz Zlatého míče Cristiano Ronaldo a investoři za dosud nepotvrzenými zprávami větří příležitost. Dnes je titul nahoře o další více než 4 procenta po spekulacích, že podpis smlouvy je na spadnutí. Na zápas nejpopulárnějšího italského klubu se můžete podívat s Patrií.

Real Madrid, který je domovským klubem hvězdného střelce, by uvažoval o poplatku zhruba 100 milionů EUR, napsal nedávno španělský sportovní magazín Marca. To je částka, která odpovídá desetině výstupní klauzule. Zároveň by to bylo víc než 80 milionů, které za Ronalda zaplatil Real, když jej kupoval od Manchesteru United. Portugalec by v Juventusu pobíral plat 30 milionů EUR ročně, napsal španělský list As. Italskému celku by s relativně astronomickou gáží pro 33letého Ronalda měla pomoci speciální sponzorská smlouva s automobilkou Fiat, která má stejné majitele jako Juventus.

Jednání o přestupu ale podle médií brzdil nezvyklý požadavek prezidenta Realu Florentina Péreze. Ten prý nechtěl být zapsán do historie jako člověk, který donutil Ronalda k odchodu. Po nejlepším fotbalistovi světa proto chce, aby oznámil, že odchází z vlastní vůle. Pak prý Pérez dodrží původní dohodu a nebude navyšovat přestupní částku stanovenou na 100 milionů eur.

Španělský bulvární plátek La Sexta teď napsal, že dohoda je na spadnutí. Televize Sky mezitím přišla se sdělením, že prezident Juventusu Andrea Agnelli odletě do Řecka, kde je Ronaldo na prázdninách, aby si s fotbalovou hvězdou popovídal.

Spekulace o přestupu táhnou akcie fotbalového klubu nahoru. Na burze v Miláně si titul připisuje za poslední měsíc více než 36 %. Strmě nahoru vystřelila jejich cena až v polovině minulého týdne. Minulý týden ve středu v Miláně vyrostly až o 9,7 %. V rámci vnitrodenního obchodování to bylo nejvíce od klíčového březnového zápasu v Lize mistrů, ve které Juventus nicméně později ve čtvrtfinále podlehl Realu s triumfujícím Ronaldem.

S akciemi klubu, kterému se v Itálii říká la Vecchia Signora“ (Stará dáma) či „I bianconeri“ (bílo-černí), se obchoduje také na pražské burze. Na její trh Free Market přivedla tento i další atraktivní zahraniční tituly společnost Patria Finance. Projekt duálního listingu je relativně novou záležitostí: běží teprve od 22. května. A akcie Vašeho oblíbeného klubu na něm můžete kupovat nebo prodávat v korunách.

