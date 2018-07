Brenner: Od dneška do pátku kolony

Brennerský průsmyk se stane od dneška až do pátku úzkým hrdlem cestování směr do a z Itálie. Samozřejmě se to dotkne i českým turistů. Důvodem jsou hraniční kontroly, které zavedla rakouská strana, a to z důvody případné ochrany summitu ministrů vnitra členských zemí EU, který se uskuteční ve dnech 12. a 13. července v Innsbrucku.

Zatím to vypadá na hranicích tak, že policie kontroluje především dodávky, autobusy a nákladní vozidla. Většina osobních automobilů projíždí jen po nuceném zpomalení označeném značkou 30 km/h. Nárazově se tvoří menší kolony. Dá se ale očekávat, že s blížícím se datem summitu mohou kontroly přitvrdit a dojde i na kontroly dokladů.

Podobná situace je také u Kufsteinu, tedy na rakousko-německých hranicích.

Zároveň je třeba mít na paměti, že tato opatření se mohou stát trvalými, jestliže migrační cesta z Itálie do Německa, právě přes Rakousko, nebude uzavřena. Jinými slovy, právě zavedená opatření na hranicích lze považovat za zkoušku, z níž se může stát pravidlo. A s tím budou muset počítat motoristé mířící do a z Itálie po této trase.