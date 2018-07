Čínský krok Tesly: Zdraží tam auta a postaví továrnu

Společnost Tesla zvýšila ceny svých Modelů X a S na čínském trhu zhruba o 20 procent. Stal se tak z automobilového sektoru prvním, kdo na největším automobilovém trhu světa reagoval na narůstající obchodní napětí mezi USA a Čínou. Vedle toho se Tesla chystá k dalšímu zásadnímu kroku: postavit v Číně továrnu s kapacitou 500.000 vozů za rok. S vládou v Šanghaji už podepsala dohodu o záměru. Snaha uniknout dopadům amerických cel se investorům zřejmě líbí. Akcie Tesla v předburzovní fázi rostly naposledy o zhruba 2 %.

Spojené státy začaly 6. července uplatňovat clo ve výši 25 procent na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů ročně a Čína okamžitě reagovala protiopatřením ve stejném rozsahu. Její 25procentní clo platní kromě jiného i na produkci automobilového průmyslu.

Ceny Tesla zvýšila o víkendu. Na svých webových stránkách uvedla, že základní verze elektrického sedanu Model S nyní stojí kolem 849.900 jüanů (2,8 milionu Kč), zatímco v květnu přišla na 710.579 jüanů. Cena SUV Model X stoupla ze 775.579 na 927.200 jüanů. Vozy jsou tak zhruba o 70 procent dražší než ve Spojených státech.

Pro společnost, která "utrácí jak divá" a snaží se dostat do ziskovosti, je Čína stěžejním trhem. Tržby v této zemi se loni podílely na celkových příjmech asi 17 procenty. V květnu automobilka snížila cenu Modelu X až o 14.000 dolarů poté, co Peking oznámil, že pro většinu vozidel sníží od 1. července dovozní cla na 15 procent z 25 procent. Nejnovější odvetné tarify však znamenají, že dovozci budou muset zaplatit celkově 40procentní clo ze všech automobilů vyráběných v USA, které v Číně prodávají.

Zvýšení cen by mohly oznámit i další automobilky, společnost BMW nedávno konstatovala, že není s to nová cla plně vstřebat, zatímco Daimler sdělil, že "usiluje o udržení konkurenční pozice" na čínském trhu. Obě firmy tam dovážejí vozy ze závodů v USA. Americký Ford oznámil, že prozatím ceny dovážených automobilů zvyšovat nebude, napsala agentura Reuters.

Tesla mezitím boduje i na dalším poli, totiž v plánu vyrábět elektrická auta přímo v Číně. Mít vlastní produkci v zemi se firma snaží déle než rok, a nyní slaví další úspěchy. Vláda v Šanghaji oznámila, že s Teslou podepsala memorandum o porozumění, které se týká plánované továrny s kapacitou 500.000 elektrických vozů ročně.

Pro Teslu, která má jedinou továrnu v Kalifornii, to je zatím největší krok za hranicemi Spojených států. Továrna v Číně by jí mohla pomoci snížit náklady na přepravu aut k zákazníkům. Také obstarávání některých komponent by díky produkci v Číně mohlo být hospodárnější.

Mimo domovinu Tesla nemíří sama. Zahraniční expanzi plánuje i výrobce motocyklů Harley Davidson, který se rozhodl přesunout výrobu motorek určených pro Evropu mimo USA. Prezident Trump, který chce podpořit výrobu v USA, poté Harleyi pohrozil, že na něj uvalí daně jako "nikdy předtím".

Výkonnost akcií společnosti Tesla za posledních 7 let:

Zdroje: ČTK, BBG, Patria.cz