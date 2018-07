AAA Auto: Na trhu bylo letos zatím o 50 000 ojetin více, než loni

Ojetých vozů na trhu za první pololetí letošního roku výrazně přibylo, v nabídce se jich objevilo téměř půl milionu. Nejčastější průměrnou cenou nabízených aut byla částka 134 tisíc korun, nejčastějším průměrným nájezdem 164 277 km. Populárnějším palivem je pro letošek prozatím diesel, nejoblíbenější jsou škodovky a vozy VW. Vyplynulo to z analýzy AAA AUTO, které kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2017 mohli zákazníci ojetých vozů letos vybírat z nabídky o téměř 50 tisíc vozů větší, celkem bylo v inzerci 490 068 ojetých automobilů. Nejvyšší počet ojetin nabídla za uplynulý půlrok Praha (121 780), oproti loňsku o 13 800 více. Nejméně vozů se nabízelo v Karlovarském kraji (12 751). Vozy byly nejčastěji inzerovány za 134 tisíc korun, tedy o 4 100 Kč než před rokem. Zároveň je to pouze o tisíc korun více než loni v červnu, kdy byly nejčastěji nabízeny za 135 tisíc. „Růst cen je přirozenou součástí každého zboží a komodity, zvláště v době, kdy roste ekonomika a s ní i příjmy obyvatelstva, jako je tomu právě nyní. Ojetiny však jdou cenově nahoru jen velmi mírně a doba pro jejich nákup je stále ideální. Nákupy jsou nadále podporovány velmi výhodnými podmínkami úvěrů, které umožňují spotřebitelům nakupovat stále kvalitnější a méně ojeté vozy, “ komentuje pozitivní cenový vývoj ojetin za první pololetí roku 2018 Karolína Topolová, generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, ze skupiny AURES Holdings.

Pouze nepatrně vzrostlo průměrné stáří inzerovaných vozů, a to z loňských 9,4 roku na letošních 9,6 roku. Vypovídacím středem věkové hodnoty nabízených vozů je právě uplynulý červen. V šestém měsíci letošního roku byly nejčastěji v nabídkách autobazarů a soukromých inzerentů automobily s průměrným stářím 9,5. Nepatrně více bylo v nabídce vozů poháněných naftou (50,7 %), a to 250 tisíc. Oproti loňsku se o dva tisíce snížil počet najetých kilometrů, a to na 164 tisíc.

Pomyslný žebříček deseti nejinzerovanějších vozů letošního pololetí ovládly tuzemské škodovky Octavia a Fabia. Třetí a čtvrtou příčku si drží, stejně jako minulý rok, modely Volkswagen Passat a Volkswagen Golf. Pořadí na 5. respektive 6. pozici si vyměnily automobily Ford Focus a Škoda Superb, která si polepšila. Sedmou a osmou příčku si meziročně udržely vozy BMW 3 a Ford Mondeo. Zatím, co vloni se na deváté příčce umístil Renault Megane, letos jej vystřídalo BMW řady 5. Desátou příčku velmi překvapivě v roce 2017 obsadil Ford Transit. Letos to byl Rapid, již čtvrtá škodovka v TOP 10.