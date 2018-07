Akcionáři bývalých Harvardských fondů mají platit

Již přes 20 let trvající likvidace bývalých harvardských fondů, resp. nástupnického Harvardského průmyslového holdingu (HPH) má před sebou další dějství. Přestože by se za zmiňované dvě dekády již dalo předpokládat, že se akcionáři dočkají alespoň nějakých finančních prostředků, vývoj nabral přesně obrácený směr.

Po dlouhých letech prakticky neměnné situace, kdy likvidátor Zdeněk Častorál akcionářům předkládal „sladké účetnictví“, které i díky soudem prokázané spáchané škodě ze strany Borise Vostrého a Viktora Koženého, postupně navýšil v aktivech na téměř 28 miliard korun, již loni dění v HPH nabralo nový život.

Majetek HPH

Tím, že se reálné příjmy HPH pod vedením Častorála daly počítat sotva na miliony a likvidace příliš nepokročila, soud nakonec do společnosti loni dosadil další dva likvidátory. Ti se do práce vložili s větší razancí a i přes nespolupráci Častorála zjistili skutečnou, bohužel žalostnou situaci společnosti. Jak sama řada akcionářů už dávno pokládala za sci-fi získání prostředků například ze směnek od HCMW, tedy od V. Koženého, likvidátoři obdobně zreálnili účetnictví. Aktiva firmy se tak bohužel přiblížila nule, navíc především vlastní jmění kleslo do záporu.

HPH je navíc několika žalobami v riziku možné výplaty mnoha milionů jiným subjektům. Na druhou stranu má společnost díky žalobám šanci získat nemalé finanční prostředky. Ať už například zablokovaných 100 milionů korun od bývalého správce harvardských fondů investiční společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING či 22 milionů dolarů (484 milionů Kč) z prodeje nemovitosti v Aspenu, kde V. Kožený mj. pořádal v roce 1997 opulentní vánoční večírek na přilákání investorů pro následně „vybuchlou“ privatizaci v Ázerbájdžánu. Hosté si tehdy vyslechli známou zpěvačku Natalie Coel, která před časem na Silvestra v roce 2015 zemřela.

Alfou a omegou akcionářů HPH navíc zůstává především nemalý majetek vyvedený před 15 lety do tzv. Trustů. Díky tahanicím a žalobám však na dané prostředky, v řádech desítek milionů dolarů, akcionáři stále nemohou dosáhnout. Otázkou zůstává, zda se tato aktiva dostanou někdy v budoucnu k akcionářům dle pravidel uvedených v zakladatelských smlouvách Trustů, či dojde k jejich vrácení do HPH, resp. zahrnutí do likvidačního zůstatku.

Valná hromada

Již tento čtvrtek 12. července se od 9 hodin uskuteční v Praze v prostorách hotelu Olšanka valná hromada HPH. Akcionáři by tak měli mít možnost od vedení společnosti, resp. především od likvidátorů dozvědět se aktuální situaci a snad i reálný nástin budoucnosti. Na programu je mj. samozřejmě také tradiční bod – Schválení účetní závěrky za uplynulý rok. Ztráta v roce 2017 dosáhla přes 22 milionů korun. Živo bude ale v jiné záležitosti.

Snížení a zvýšení základního jmění

Vzhledem k zaúčtování i dalších ztrát, díky zmiňovanému zreálnění účetnictví, se však rázem položka „ztráta z minulých let“ vyšplhala ve Výroční zprávě HPH na záporných téměř 20 miliard korun. Představenstvo firmy tak navrhuje akcionářům, aby ztrátu uhradili formou snížení základního jmění, kdy se jmenovitá hodnota každé akcie účetně sníží z 1000 Kč na 1 Kč. Celkově tedy ze zhruba 16,5 miliard na 16,5 milionu Kč. V těchto situacích obvyklý krok, se kterým akcionáři nemívají problém.

Souběžně s tím má však dojít naopak ke zvýšení základního jmění, díky čemu by akcionáři měli společnosti dodat prostředky na probíhající likvidaci. Zvýšení má činit celkem 25 milionů korun, když 8,5 milionů korun má tvořit kapitalizace pohledávky společnosti EuroHost. Ta HPH poskytla na provoz úvěr 27 milionů korun s 8 % úrokem. Tato pohledávka by zmiňovanou kapitalizací měla být uhrazena. O zbylé navýšení kapitálu se mají postarat sami akcionáři, případně i jiní zájemci.

Pokud valná hromada navýšení schválí, akcionáři v rámci přednostního práva budou moci v prvém kole upsat za každou drženou akcii jednu novou. A to za novou jmenovitou hodnotu, tj. za 1 korunu. Například akcionáři držící akcie získané v 1. vlně kuponové privatizace za 1000 bodů mají na 20 akcií. Za 20 Kč tedy budou mít možnost, v případě rozeběhnutí transakce, upsat primárně dalších 20 akcií HPH.

Musí akcionář upsat?

Zvýšení kapitálu je pro akcionáře dobrovolnou záležitostí. Pokud nové prostředky nechtějí dodat společnosti, zůstanou akcionáři s dosavadním počtem akcií. Jejich vliv ve společnosti se však poměrně sníží, tím pádem vlastně i podíl na případném likvidačním zůstatku. Vzhledem k zhruba 240 tisícům akcionářů HPH lze s jistotou říci, že úpisu se všichni nezúčastní. Neupsané akcie budou moci akcionáři upsat v druhém, resp. pak i třetím kole a vlastně tak někteří svou angažovanost ve firmě posílit. Pokud by i tak nedošlo k naplnění poptávky, uskuteční se kolo čtvrté. V tom budou zbylé akcie upsány předem stanovenému zájemci, kterým má být zmiňovaná společnost EuroHost.

Jak známo obchodovat s akciemi HPH není již více než dekádu možné. Loni se nicméně již uvolnily převody v centrální evidenci. Možnost získat větší množství akcií HPH se však vlastně otevře akcionářům v případě zmiňovaného spuštění navýšení kapitálu. K výraznému minimálně pětinovému podílu ve společnosti by měla přijít zmiňovaná společnost EuroHost. Navíc nastíněné zhruba 150 % ředění dosavadních podílů však může pro lačné akcionáře přinést, díky zmiňovaným kolům, možná i několikanásobné navýšení jejich podílu. Otázkou je, zda právě toto nejsou něčí cíle.