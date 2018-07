Bloomberg: Svět se musí vypořádat s masivním nadbytkem cukru

Ceny cukru letos výrazně klesají. Světové zásoby se blíží rekordu, růst poptávky zpomaluje a naopak produkce se prudce zvyšuje, což udělalo z cukru v letošním roce komoditu s nejhorším výkonem na trhu. Podle analytiků by ceny měly zůstat ještě nějakou chvíli nízké. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila agentura Bloomberg.



Spotřebitelé se stále více obávají dopadu cukru na své zdraví a firmy, od výrobce konzervovaného ovoce Del Monte Foods po potravinářskou Mondelez International, se snaží získat zákazníky produkty s menším obsahem cukru. Zatímco globální spotřeba cukru stále roste, tempo růstu v posledních sezonách zpomalilo na 1,4 procenta z 1,7 procenta za poslední desetiletí, uvádí výzkumná společnost Green Pool.





Na druhé straně produkce prudce roste, zvláště v Indii, která je druhým největším producentem na světě. Také úroda farmářů v Thajsku je vysoká. Celosvětové zásoby by tak měly v letošní sezóně stoupnout na rekord a zůstat blízko rekordu i v příštím roce, odhaduje americké ministerstvo zemědělství. Cena termínového kontraktu na cukr v New Yorku v letošním roce již klesla o 25 procent, což je největší ztráta v rámci komoditního indexu Bloombergu, který sleduje výnosy 22 komodit ze sedmi sektorů. A investoři se připravují na další pokles. V minulém týdnu investoři více než ztrojnásobili své sázky na pokles cen."Každý se snaží zbavit cukru a sladkých produktů. Můžete to vidět v supermarketech a obchodech s potravinami," řekl stratég Newbridge Securities Donald Selkin. "Poptávka zůstane nižší, než co jsme viděli v posledních letech. Ceny jsou odsouzené k tomu, aby ještě chvíli zůstaly nízké."Společnost Green Pool odhaduje, že produkce cukru za 12 měsíců do konce září překoná poptávku o rekordních 19,6 milionu tun. Tento nadbytek je zhruba tak velký, jako roční poptávka v Číně, která je největším dovozcem cukru na světě.Po obrovské sklizni indický svaz cukrovarů na počátku července oznámil, že zpracovatelé usilují o zvýšení vývozních kvót na rekordních šest milionů tun. Svaz odhaduje, že produkce země se letos zvýší o 58 procent na 32 milionů tun. V Brazílii pak rostoucí zásoby etanolu a propad cen biopaliv znamenají, že více cukrové třtiny z úrody může být zpracováno na cukr.Samozřejmě situace se ještě může změnit a úroda nakonec může být špatná, zvláště pokud se proti očekávání zhorší počasí . Sucha poškodila rostliny na středojihu Brazílie, která je největším producentským regionem. Klimatický jev El Nino by také mohl napáchat škody na úrodě v Asii.Na trhu, kde zpomaluje poptávka, je však malý šok v nabídce obvykle bez problémů vstřebán. Horší je, že obavy z vlivu na zdraví a daně ze sladkých nápojů, které mají negativní dopad na spotřebu, se zatím objevovaly jen v rozvinutých ekonomikách, nově se však začínají objevovat i v rozvíjejících se zemích, upozornila Green Pool.