Stiglitz: Až přijde čas autority a regulátoři zašlapou kryptoměny a bitcoin do země

Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz míní, že dříve či později autority vytáhnou do boje s kryptoměnami v čele s bitcoinem . Podle Stiglitze není přípustné, aby se ve finančním či bankovním prostředí, kde se obecně usiluje o co největší transparentnost a zároveň ochranu objevila nějaká neřízená a zcela anonymní "díra" jako například bitcoin , protože skrze tuto díru v systému se budou okamžitě snažit proniknout do standardního finančního systému všechny možné kriminální a nekalé síly a živly, což je z pohledu autorit a regulátorů naprosto nepřípustné. Proto až dozraje čas regulátoři tuto díru zacelí a zmíněné systémové riziko zašlapou zpět do země. Trh kryptoměn obecně je zatím ještě příliš malý, aby vyžadoval takový zákrok, ale dříve či později k němu zcela určitě dojde.Podle Stiglitze jakmile regulátoři kryptoměny v čele s bitcoinem dostatečně svážou v podstatě je tím zahubí, protože odstřihnou již zmíněné nekalé aktivity a živly od potenciálního zájmu o tuto novinku, která již nebude umožňovat do té doby atraktivní možnosti. Podle Stiglitze kryptoměny zatím existují pouze z důvodu možnosti využití k provádění nekalých praktik a jejich krytí.Stiglitz již dříve uváděl, že autority v podobě jednotlivých států či hlavních organizací by se měly do nového segmentu aktivně zapojit s cílem získat pokud možno co největší přehled a vhled do celého prostředí se snahou monitorovat a sledovat možné nekalé aktivity v zájmu zvýšení celkové kybernetické bezpečnosti. Vlády a organizace by měly podporovat elektronické platební systémy, ale ne ty založené na kryptoměnách v jejich stávající podobě.