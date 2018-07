Bloomberg: Koruna je druhou nejvíce nadhodnocenou měnou světa, hned po juanu a to o necelých 11%

Podle analýzy Bloombergu je česká koruna nejvíce nadhodnocenou měnou. A to o 11 procent. Au!





Problém je, že jejich model vychází z modelu Mezinárodního měnového fondu, který je založen na analýze platební bilance. A naše platební bilance v několika posledních letech byla ovlivněna velkým přílivem spekulativního kapitálu. Ten k nám přitekl v očekávání posílení koruny po zrušení kurzového závazku. Navíc věděl, že ČNB jim neprodá díky intervencím korunu dráž než 27 CZK/EUR. Proč si investoři mysleli, že by koruna měla posílit. Ti méně hloubaví protože Švýcarská měna také přece posílila po exitu z kurzového závazku. Ti chytřejší protože vědí, že koruna je naopak podhodnocena. Tím důvodem je dlouhodobý trend posilování koruny, která je svázán s reálnou konvergencí české ekonomiky k EU.