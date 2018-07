Groteska brexit a Trump v porcelánu summitu NATO

Americké akciové trhy včera navázaly na páteční zisky a postoupily zase o kousek vzhůru. S&P 500 připsal 0,9 % a Nasdaq zaknihoval zisk ve výši 1,3 %. Tento týden vedle startu výsledkové sezóny zaujme také vystoupení Donalda Trumpa na summitu NATO. Všichni v očekávání vyhlížejí rétoriku amerického prezidenta, která je prozatím k partnerům velice kritická. Je nicméně na místě přiznat, že tentokrát má Trump pravdu více než obvykle, když tvrdí, že se řada států v alianci veze jako „černý pasažér“. Je totiž realitou, že základní požadavek výdajů na obranu ve výši 2 % hrubého domácího produktu země plní jen pár členů (mezi nimi i USA). Poněkud groteskně začíná působit „plán“ Velké Británie na vystoupení ze struktur EU. Jakoby nestačilo, že tři čtvrtě roku před cílovou páskou brexitu není známá komplexní strategie. Aktuálně se vládnoucí garnitura ještě navíc potýká s názorovými roztržkami uvnitř odpovědného týmu. Výsledek? Rezignace ministra pro brexit a ministra zahraničí. Těm se vůbec nelíbí v minulém týdnu představený plán měkkého formátu vystoupení, v jehož rámci by smluvní vztahy s EU byly v určité podobě zachovány. A to zejména s ohledem na skutečnost, že by v takovém scénáři EU tahala za delší konec. Na druhou stranu je to poněkud relativní – možná by v případě tvrdého brexitu Británie získala větší autonomii, ale výměnou za dramatický dopad na hospodářství (ostatně to tvrdí i vládní analýzy). Není tak možná úplně šílenou představa, že zastánci tvrdého přístupu dostali nyní do rukou to, na co čekali – příležitost utéct, než půjde do tuhého.

Jan Šumbera