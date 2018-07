Třetí cesta pro EU a soumrak tradičních politických stran

Alberto Alemanno je profesorem práva EU a domnívá se, že v Evropské unii vznikla propast mezi integrací ekonomickou a kulturní na straně jedné a integrací politickou na straně druhé. Na stránkách Politico vysvětluje, že evropská politika se stále pohybuje jen na úrovni jednotlivých národů, zatímco Unie ovlivňuje neustále se rozšiřující část života lidí. Řešení by podle profesora měly být skutečně panevropské strany.



Takzvané eurostrany sice již existují, ale jejich pozice je podle profesora slabá a v podstatě jde jen o spojenectví různých stran z různých evropských zemí, které našly určitou programovou shodu a tu využívají k získání finanční podpory. Efektivní řešení výzev současnosti včetně uprchlické krize ale vyžaduje skutečně celoevropská řešení, která by zajistil celoevropský stranický systém. Ten ale zatím v EU chybí.



Neexistence panevropských stran má řadu negativních důsledků a mimo jiné brání „vzniku celoevropského veřejného mínění“. Vývoj v Unii je kvůli absenci takových stran „stále vnímán jen skrze optiku jednotlivých národů“, mediální zprávy jsou neobjektivní, někdy dokonce zavádějící. Politici jednotlivých zemí pak podle Alemanna používají EU jako obětního beránka a zdroj peněz.



Určité pokusy o poevropštění volebního procesu do Evropského parlamentu již proběhly, ale některé z nich naráží na odpor tradičních stran, které se bojí ztráty vlivu a změn obecně. Alemanno ale tvrdí, že situaci stejně neovlivní, protože již vznikají panevropská hnutí jako například DiEM25. Jde o levicovou koalici, v jejímž čele stojí bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis, francouzský socialista Benoît Hamon a podporuje ji polská Razem, dánská Alternativet a portugalská Livre. Toto hnutí „se odlišuje od ostatních tím, že je schopno v hlavních otázkách hovořit jedním hlasem k voličům po celé Evropě“.



„Existuje mnohem více evropských vizí, než jsou ty, které na jedné straně prezentují federalisté a na straně druhé nacionalisté. Podpora a rozvoj skutečně panevropských stran a politiky může znamenat, že monopol tradičních stran nad evropskou politikou se blíží brzkému konci. Politický prostor v Evropě se vyvíjí a tradiční strany budou muset soupeřit o hlasy i myšlenky,“ míní profesor.



Zdroj: Politico