Trump může „své olejáře“ paradoxně dostat do úzkých

Čína, která je často označována jako „světovým výrobním centrem“, by měla být tím, kdo ztratí, zatímco USA se snaží maximalizovat zisk tím, že přivedou průmyslovou výrobu zpět domů – to je v kostce vize a reálná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je však zřejmé, že to nebude pouze Čína, kdo ztratí. Existuje mnoho průmyslových odvětví ve Spojených státech amerických, které z obchodní války mezi USA a Čínou nic nezískávají a jen ztrácejí. Prosperující americký petrochemický průmysl by mohl být jednou z těchto obětí.

USA jsou na cestě stát se největším producentem ropy překračující mírou produkce Saúdskou Arábii a Rusko. Pokud bychom započítali zemní plyn, jsou USA již největším světovým producentem nyní. Pokud tedy vedou USA obchodní válku s největším světovým spotřebitelem ropných produktů, nebude to s velkou pravděpodobností výhodné pro ropný a plynárenský průmysl USA a potenciální ztrátu umocní technologie břidlicové ropy, která je nadmíru nákladná a její fixní náklady převyšují standardní způsoby těžby (BP je na vyšší úrovni).

Očekává se, že americký petrochemický průmysl vytvoří přebytek polyethylenu o nízké hustotě (LDPE) v objemu 500 000 tun a že tento přebytek dosáhne do roku 2025 1,2 milionu tun. Jedná se o skutečně zranitelné místo pro USA, protože Čína dováží více než 20 procent amerického vývozu LDPE. Čína nedávno uložila 25% sazby na zboží ve výši 34 miliard dolarů, ale dosud vyloučila většinu PE polymerů. Aktuálně je však surovina zařazena do seznamu zboží, služeb a komodit, na něž se tarify vztahovat budou.

Čína navýšila dovoz petrochemických produktů z USA a díky tomu se v posledních letech také zvýšil vývoz ropy (WTI) - v květnu letošního roku čínská společnost Sinopec koupila 16 milionů barelů ropy. Spojené státy americké jsou stále velkým dovozcem ropy, její přebytek se však zvýšil na 3,5 milionu barelů denně.

Vedle Číny je EU, s níž USA také vedou diskusi o zdanění některých produktů a služeb (diskuse je eufemismus pro vážný rozkol), dalším výrazným odběratelem petrochemické produkce USA. Vývoz do EU vzrostl ze 7 % celkové produkce v 2017 na téměř 12 % celkové produkce v letošním roce.

Je nepochybné, že zisk jednoho je současně ztrátou druhého. V obchodech s nulovým součtem nicméně otázkou zůstává, která strana nakonec získá a která tento zisk zaplat. Pro akcie energetického sektoru USA nemusí tento spor dopadnout vůbec příznivě.