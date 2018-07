Odboráři bojují za vyšší platy. Mohou stoupnout o tisíce korun

Vláda dnes jednala se zástupci zaměstnavatelských svazů a s odboráři. Stěžejním tématem byl kromě jiného i růst platů ve veřejném sektoru. Kabinet se ale s odboráři a zaměstnavateli zatím nedohodl. Odbory chtějí, aby například učitelé dostali o 15 procent vyšší sumu na platy, pro ostatní zaměstnance veřejného sektoru pak žádají vyšší tarify o 10 procent. Nízké platy mají za následek permanentní nedostatek učitelů na základních školách. Jenže vina není pouze v penězích. Univerzity mají limity pro počty studentů, které nemohou překročit, a i to je omezuje v přijetí více uchazečů, kteří mají o studium na pedagogické fakultě zájem. Podle statistik se profesi učitele nakonec věnuje zhruba 80 procent čerstvých absolventů. Ti ostatní si většinou najdou lépe placenou práci. Brněnská pedagogická fakulta potvrzuje, že většina mužů studuje jen kvůli vysokoškolskému diplomu. "Najdou si pak lepší zaměstnání," uvedl děkan Jiří Němec. Naopak mezi ženami je vysoké procento těch, které u profese učitelky zůstávají. Jen v Brně získá každý rok titul pět stovek studentů pedagogiky. Škola by jich mohla přijmout minimálně dvakrát tolik, jenže na to je příliš malý rozpočet. "Systém, jak je nastaven, neumožňuje přijmout víc učitelů," popsal vedoucí sekretariátu děkana brněnské pedagogické fakulty Jan Šplíchal.

Problém se táhne už desítky let a podle učitelů zmizí ve chvíli, kdy dostanou slušně zaplaceno.

Odboráři už v polovině března vyzvali vládu, aby se zvýšením platů ve veřejném sektoru zabývala. Stěžovali si totiž na to, že s nimi premiér nejedná.



V polovině června pak zasedli ke společnému stolu - s kabinetem se ale tehdy nedohodli - stejně jako dnes. Ve hře jsou teď asi tři varianty přidání, které má za úkol propočítat ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle ministra Petra Krčála z ČSSD by propočty mohly být hotové už tento týden. Nejdřív by o nich jednali členové vlády a potom by pokračovaly neformální debaty s odboráři. Konečná dohoda o tom, od kdy a o kolik by si pracovníci veřejného sektoru přilepšili, by prý mohla být do poloviny srpna.