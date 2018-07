Blíží se váš podnik k hranici krize? Tyto varovné signály vás na to upozorní

Prodeje již několik měsíců nedosahují plánovaných výsledků, zákazníci od vás postupně odcházejí, vaši pracovníci jsou bez nálady a jejich výkon mizerný. Nejen toto jsou symptomy nemocné firmy a vy jako její šéfové byste měli okamžitě zahájit léčbu. Čas hraje proti vám, proto jednejte rychle, a pokud možno bez emocí. Nedokážete-li se na problémy svého podniku podívat s chladnou hlavou, nečekejte a obraťte se na odbornou pomoc.

Dle výsledků analýzy společnosti CRIF bylo v roce 2017 v tuzemsku založeno rekordní množství obchodních společností, a to konkrétně 32 557. Zároveň jich však ve stejném roce přes 12 000 zaniklo, což je nejvyšší číslo v historii České republiky. Evropské i světové statistiky přitom konzistentně ukazují, že šesté výročí oslaví jen něco málo pod polovinu malých a středních firem. Po deseti letech pak na trhu z těchto přeživších zůstane pouhá třetina. Málokterá společnost však skončí ze dne na den. To, že podnik není v dobré kondici a hrozí mu zánik, lze vypozorovat podle různých varovných signálů. Jaké to jsou?

1) Skutečné prodeje jsou nižší než ty plánované

Jestliže se několik měsíců opakovaně potýkáte s nízkými prodeji, ihned zbystřete a začněte jednat. „Podnikatelé a majitelé firem někdy žijí v domnění, že pár měsíců nižších tržeb snadno dorovná nějaká velká jednorázová zakázka či prodejní akce, kterou plánují. Na to ovšem nelze spoléhat. Nezbytným předpokladem růstu, a tedy i prosperity firmy, je konzistentní tok prodejů a spolehlivé prodejní prognózy,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům.

2) Ztrácíte více zákazníků, než kolik jich získáváte

Signálem blížících se potíží často bývá i stav klientské základny. Pokud vaší firmě začnou ubývat zákazníci a nedaří se jí získávat nové, znamená to, že vás brzy čeká propad prodejů a tržeb, následný nižší zisk a zhoršené cash flow. V takové chvíli je obzvláště důležité zaměřit se na marketing firmy, identifikovat, co nefunguje, začít pracovat na odstranění problémů a hledat novou strategii. Protože však získávání nových zákazníků bývá velice často o dost těžší než jejich udržení, nesmíte rozhodně zapomenout ani na stávající klientelu. Dlouhodobí zákazníci se navíc mohou stát výborným zdrojem pomoci. Zjistěte, čeho si na vaší firmě cení, že jí zůstávají věrní. Krom identifikace problémů totiž potřebujete znát i své silné stránky, na nichž pak můžete postavit novou marketingovou strategii.

3) Zaměstnanci jsou nespokojení a ztrácejí motivaci

To, že ve firmě něco nefunguje, poznáte velmi dobře i na náladě svých zaměstnanců. Většina z nich totiž dokáže rychle vypozorovat, že se nad firmou stahují černá mračna, a to nejen proto, že jim najednou výplata začne chodit opožděně nebo se seškrtávají odměny a benefity. „Podnikem, který se blíží k hranici krize, či ji už překročil, se pověstné dusno může rapidně rozšířit a vážně nahlodat pracovní morálku. To nejhorší, co může vedení firmy v té chvíli udělat – ale mnohdy to dělá – je snažit se vše ututlat a předstírat, že se nic neděje. To motivaci pracovníků spolehlivě dostane až k bodu mrazu, neboť budou mít pocit, že se na ně něco chystá,“ upozorňuje Jiří Jemelka a dodává, že v krizové situaci je naopak nutné vnitrofiremní komunikaci posílit, doslova si stoupnout před svůj tým a říct „ano, máme tu problém, ale chceme a budeme ho řešit, a to následujícím způsobem“. Buďte zkrátka co nejvíce otevření. Je šance, že společné nebezpečí a výzva k jeho překonání váš pracovní kolektiv stmelí a vy předejdete zbytečným odchodům nervózních zaměstnanců, což by firmu jen dále oslabilo.

Poznáváte tyto situace? Pak hned začněte jednat nebo vyhledejte odbornou pomoc

Pokud uvedené signály zpozorujete, nepanikařte. Základem řešení krizové situace je zachovat si chladnou hlavu a začít co nejdříve jednat. Emoce do řešení problémů nepatří, snažte se tudíž od nich zcela oprostit. Nedokážete-li to, hledejte odbornou pomoc. Využít můžete služeb interim manažera či se obrátit na zkušenou poradenskou firmu. Nezávislý odborník se na váš byznys podívá z nezaujaté perspektivy, čímž snáze odhalí problematické oblasti, navíc může těžit ze svých dosavadních zkušeností.