12.h - Evropa se těší na měkký brexit a roste, euro ze stejného důvodu silně posiluje, ropa smíšeně, BCPP dohání volno a roste

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vstupují do nového týdne v lehce pozitivním ladění. Investoři bedlivě sledují politické změny v Británii po rezignaci ministra pro Brexit Davida Davise. Ten byl brán za zastánce tvrdého odloučení od EU a jeho rezignace je tak velmi silným náznakem možného obratu v celé věci případně v růstu tlaku na "měkký brexit ", který by byl pro všechny strany ekonomicky příznivějším řešením.Pozornost investoři věnují také prvním firemním výsledkovým zprávám za 2Q. Euro vstupuje do nového týdne díky dění v Británii silnějším růstem vůči dolaru euru výrazněji oslabuje směrem pod 25,9. Ropa dopoledne ve výrazně odlišném vývoji. Americká WTI oslabuje v reakci na nečekaný vývoj tamních zásob a produkce. Severomořský Brent posiluje. BCPP dopoledne "dohání" prodloužený víkend. Akcie ČEZu již umazaly v podstatě veškeré ex-dividendové ztráty, výrazněji si polepšují také akcie O2 . Nedaří se bankovním titulům.