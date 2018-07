Dobrá čísla z US trhu práce přispěla ke slušnému závěru týdne

Závěr minulého týdne se americkým akciovým trhům vydařil. Technologický index Nasdaq připsal 1,3 % a širší S&P 500 přidal 0,8 %. Napomohla tomu sada dobrých čísel z trhu práce . Americká ekonomika v červnu vytvořila 213 tis. pracovních míst , zatímco konsensuální odhad počítal se 195 tis. Míra nezaměstnanosti se pohybuje na 4 %. Tempo růstu mezd v meziročním vyjádření dosáhlo 2,7 %. Čísla tak zapadají do skládanky Fedu, který ve své čtvrteční zprávě z posledního měnověpolitického zasedání uvedl, že růst ekonomiky nad potenciálem může přiživovat inflační tlaky. Jinými slovy tak vrcholná měnová instituce nadále může zbrojit k dalšímu utažení. Je však na místě zdvihnout varovný prst, že příliš rychlé zpřísnění podmínek může pro ekonomiku znamenat nepříjemný šok. I proto trhy zmínky o budoucím vývoji měnové politiky tak bedlivě sledují. Největším tématem nicméně nadále zůstává hrozba eskalace obchodních válek. Vztahy USA a Číny dostávají pořádně zabrat a bude nesmírně důležité sledovat, jak se celý příběh vyvine. Připomeňme, že obchodní válka je špatná pro všechny. Výborně si vedly v minulém týdnu akcie Biogen, a to v návaznosti na pozitivní výsledky klinického testu léku na Alzheimerovu chorobu. V případě, že by se na trhu objevil první úspěšný lék, by šlo o naprostou bombu. Nicméně, zatím ještě není vyhráno, neboť testování léků v segmentu neurodegenerativních onemocnění často nedopadne podle představ, a to i navzdory prvotním pozitivním indikacím.

Jan Šumbera