Komodity. Jak se jim dařilo ve 2Q?

Suroviny si ve druhém kvartálu tohoto roku připsaly zisky. Mnoho komodit ale zasáhl silnější dolar a ovlivnil tak jejich celkový výkon.

Když jde o ceny komodit, představuje americký dolar významný faktor. Dolar podpořil rozšiřující se rozdíl úrokových sazeb vůči euru a dalším měnám poté, co se jestřábi z Fedu rozhodli urychlit navyšování sazeb a ECB a BOJ se držely v záporném teritoriu. Fed na svém červnovém zasedání zvýšil sazby o 25 bazických bodů a dodal, že očekává alespoň další dvě navýšení před koncem tohoto roku, což by mohlo vést k sazbě 2,25 – 2,50 %.

Ropa i zemní plyn si ve druhém čtvrtletí polepšily, zatímco ceny zlata, platiny, mědi a zinku klesly. Ceny obilovin také během posledních třech měsíců klesly, až na CBOT pšenici. Futures na kávu pokračovaly v poklesu, cukr se drží u svých nižších cen.

Čtyři ziskové sektory ve 2Q

Největší zisky (17,44 %) si od dubna do června připsaly živočišné produkty, zejména vepřové a hovězí, a to i navzdory obchodním potyčkám. Na ceny dobytka přitlačil i pád argentinského pesa a brazilského realu.

Energetický sektor se ziskem 8,21 % skončil na druhém místě. Dvojciferný nárůst si připsaly oba typy ropy – Brent i WTI. Měkké komodity přidaly 1,66 % a lehce i kovy s nárůstem 0,11 %. Nikl ve druhém čtvrtletí navýšil o 12,76 % a hliník o 7,2 %.

Dva ztrátové sektory ve 2Q

Největší ztráty zaznamenaly drahé kovy, které klesly o 3,37 %, zejména platina a zlato. Cena stříbra také klesla. Sektor obilovin ubral 2,38 % a nejvíce klesala sója, sójové produkty, kukuřice a rýže.

Digitální měny pokračovaly i v druhé kvartálu v sestupném trendu. Bitcoin se propadl o 12,21 % a spousta dalších kryptoměn vykázala dvouciferné ztráty. Tržní kapitalizace těchto aktiv klesla za dané období z 255,3 miliard dolarů na 235,9 miliard. Jednou z výjimek bylo ethereum, které přidalo 9,41 %.

Cla hýbou cenami komodit

Vlna protekcionistických opatření administrativy Donalda Trumpa změnila fundamenty nabídky a poptávky a zahýbala tak rovnováhou na komoditních trzích. Ceny sóji se ke konci druhého kvartálu dramaticky propadly kvůli hrozbám Číny o snížení nákupu americké sóji. Čína od USA kupuje čtvrtinu roční sklizně. Pokud by ji přestala kupovat, hrozilo by zaplavení trhu se sójou, zejména pokud by sklizeň byla stejná či vyšší než posledních pět let.

Americká cla na ocel a hliník také rozkolísala ceny těchto komodit. V případě globální recese by hrozil další propad s tím, jak by poptávka po surovinách klesala.

Zdroj: Seeking Alpha