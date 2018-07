Pondělní obchodní seance 9. 7. 2018

Pondělí 9. 7. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,41 %), S&P500 (+0,85 %) a NASDAQ (+1,34 %).

Evropa: DAX (+0,26 %), FTSE 100 (+0,19 %) CAC40 (++0,18 %).

Čína: Hang Seng (+1,76 %), Shanghai Comp. (+2,14 %), CSI 300 (+2,55 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,21 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

BOJ: Tisková konference - guvernér Haruhiko Kuroda

DE: (08:00) – Obchodní bilance (květen)

EUR: (10:30) – Sentix index investorské nálady (červenec)

ECB: (15-17:00) – Prezident Mario Draghi (Monetary Policy, Brusel)

-----------------------------------------------------------





Máme za sebou klidný týden, který konečně přispěl ke snížení volatility a pomohl tak akciím znovu získat o něco pevnější půdu pod nohama. Spojené státy sice v pátek po půlnoci spustily cla na čínskou produkci v rozsahu 34 miliard amerických dolarů a Čína v souladu se svým avízem odpověděla shodným krokem vůči produkci americké, nicméně tento krok se očekával a hlavní indexy v odpoledních hodinách posilovaly. Náladu na trhu podpořila zpráva o vývoji nezaměstnanosti, která vykompenzovala negativní dopad rostoucího obchodního napětí mezi USA a Čínou. Americký dolar na rozdíl od akcií oslabil. Americké ministerstvo obchodu v pátek oznámilo, že americká ekonomika vytvořila v červnu 213 000 pracovních míst, tedy více, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti sice vzrostla na 4 %, protože více lidí začalo opět hledat práci, podle analytiků to ale způsobila důvěra lidí v trh práce. Mzdy pak vzrostly pouze mírně, což zmírňuje obavy z růstu inflačních tlaků.

Dnešní futures na akciové indexy naznačují pozitivní start do nového týdne. Asijské trhy dne v návaznosti na páteční obchodování v USA zakončily vysoko v zeleném. Tento týden se dočkáme mnoho komentářů od představitelů centrálních bank. Investoři se dočkají inflačních dat z Číny, Německa a USA. V pátek Čína reportuje statistiku obchodní bilance za měsíc červen, která bude velmi zajímavá z hlediska obchodní války mezi USA a Čínou. Tento týden se rozbíhá výsledková sezóna za 2Q 2018. Ve čtvrtek reportuje výsledky aerolinka Delta Air Lines, Inc. V pátek své výsledky zveřejní přední americké bankovní instituce JPM, C a WFC.