Koruně sváteční dny pomohly zpět pod 26 EUR/CZK

Zatímco si Češi užívali prodlouženého víkendu, koruna nezahálela a v průběhu svátečních dní se jí podařilo korigovat předešlé ztráty. Nenaplnil se tak scénář, kdy by nižší likvidita poslala korunu vůči euru dále na sever. Naopak, česká měna se vcelku přesvědčivě vrátila zpět pod 26,00 EUR/CZK , když se svezla na vlně posilování ostatních středoevropských měn - polského zlotého a maďarského forintu - které těžily z lehkého ústupu nervozity na globálních trzích.Ten však může mít jepičí život, především s ohledem na další kolo obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou z konce minulého týdne. Další vyostření situace totiž může dostat rozvíjející se trhy - včetně koruny - opět pod tlak v důsledku globálně vyšší averze k riziku. Co by pak naopak v tomto týdnu mohlo koruně vnést vítr do plachet, jsou nová data. Již dnes přijde na řadu průmysl , zajímavější nicméně bude až středa, kdy trh očekává nezaměstnanost a zejména inflaci . Náš odhad naznačuje její meziroční zrychlení až na 2,5 %, což by mohlo české měně dodat impuls k silnějším úrovním.