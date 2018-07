Zaostřeno na zcash

Vzhledem k čím dál častějším regulacím ze strany státu na poli internetu jako by se soukromí, respektive anonymita stávala čím dál vzácnější. Kryptoměny mohou bezesporu k udržení soukromí pomáhat, zejména co se plateb na síti týče. Jednou ze kryptoměn, které se specializují na soukromí uživatelů, je právě zcash (ZEC).

Tato kryptoměna vznikla v říjnu 2016. Oproti bitcoinu (rok 2009) je to tedy relativně mladá měna. Je nutno ale poznamenat, že vychází z hard forku zmíněné měny (tedy jde o „natvrdo“ oddělenou verzi bitcoinu). Tento fork nesl název Zerocoin. Tým vývojářů, který za ním stál, se později rozhodl pro zpracování nezávislé měny.

Zcash má fixní počet coinů. Je jich stejně jako bitconů, tedy 21 milionů a zdá se, že jich již nikdy víc nebude. Měna využívá principu proof-of-work, tedy jeho blockchain je provozován těžaři, kteří svým výkonem potvrzují transakce v síti. Drtivá většina coinů bude dotěžena do roku 2032. Stejně jako bitcoin (BTC), také zcash (ZEC) podléhá tzv. halvingu, půlení odměny pro těžaře za každý vytěžený blok. Toto půlení probíhá po 4 letech a nyní je odměna nastavena na 12,5 ZEC za jeden blok.

Pro svoji nenáročnost je jeho těžba velice oblíbená. Ostatně vzpomeňme si na případ poslance Pirátské strany z května tohoto roku. Tehdy se přišlo na to, že pirátský poslanec těžil ve služebním bytě právě zcash. Těžbu politik zvládl při menším vybavení přímo v domě, oproti těžbě bitcoinu nejsou zdaleka potřeba rozlehlé haly zaplněné grafickými kartami.

Kupodivu měla měna své all-time-high (bod nejvyšší hodnoty vyjádřené v dolarech) ihned po založení, tehdy se jeho cena pohybovala ve výši až 5200 dolarů za jednotku. Cena ale šla hodně dolů. Nyní se pohybuje okolo 177 amerických dolarů za jednotku ZEC. Ještě v lednu tohoto roku se hodnota vyšplhala na 800 dolarů, to se nyní zdá je těžko dosažitelná meta.

Proč byl ale zcash vytvořen? Oproti bitcoinu a jiným měnám zaručuje bezpečnost pomocí anonymity. ZEC sice funguje na systému blockchain, tedy veřejné „účetní knihy“, do které se zapisují veškeré transakce, které kdy byly provedeny uživateli. Znamená to tedy, že jako u bitcoinu těžaři vedou o transakcích spolehlivé a decentralizované zánamy. Takže se žádný výdaj nebo příjem měny neztratí. Zcash má ale tu vlastnost, že si uživatelé mohou navolit anonymitu transakcí. Pokud tedy chtějí, nemusí být o nich nic vědět.

Z pohledu uživatele jasná výhoda. Na tuto vlastnost se ale jinak dívají národní úřady pro bezpečnost. V kryptokomunitě se moc dobře ví, že o aktivity spojené s měnou zcash se již v minulosti zajímal americký úřad FBI. Pokud se podíváme „na druhou stranu mince“, za nejlepší alternativu bitcoinu označil ZEC známý bojovník za svobodu na internetu Edward Snowden. Podle něj „je zcash jediný jemu známý altcoin, který byl navrhnut profesionály a kryptografy“.

Kromě Spojených států se touto alternativní anonymní kryptoměnou zabývaly také úřady v Japonsku. Jak uvedl server CCN, kryptosměnárna Coincheck se pod tlakem tamějšího finančního úřadu rozhodla pro delisting tohoto coinu. Jinými slovy ho vyřadila ze své nabídky.

V druhé polovině června se pozornost kryptonadšenců do měny zcash ubírala k bloku číslo 347500. Tento blok se stal pro kryptoměnu pomyslným milníkem. Jeho vytěžením došlo k události nazvané Overwinter. Jedná se o první hard fork, tedy o „tvrdou změnu“ v této síti. Například u bitcoinu jsou forky častou věcí, nicméně u expertně řízené měny zcash se jedná o podstatnou a první změnu svého druhu. Tento blok se vyskytnul dne 26. 6. 2018. Mezi nejpodstatnější změny způsobené hard forkem patří kratší čas transakcí nebo menší hardwarová náročnost těžení. Pomyslnou třešničku pak je nová možnost nastavit expirační dobu transakce, která je v kryptosvětě opravdu jedinečná. ZEC toho má do budoucna hodně co nabídnout.

