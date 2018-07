Dobrá zpráva pro zahrádkáře: Na stočném lze ušetřit tisíce korun.

Pokud máte domek se zahradou a jste odkázáni pouze na pitnou vodu, mohl by se vám hodit návod, jak slušně ušetřit. Na zalévání zahrad a napouštění bazénů si můžete pořídit tzv. druhotný vodoměr. A protože voda, která jím proteče, neskončí v kanalizaci, nemusíte za ni platit stočné. Ročně tím můžete ušetřit několik tisíc korun. Česko už týdny bojuje se suchem, které trápí nejen zemědělce, ale i zahrádkáře. Musejí častěji zalévat pitnou vodou, a kubíky na vodoměru tak rychle naskakují. Existuje ale návod, jak ročně ušetřit i tisíce korun. Od vodohospodářů si můžete nechat doinstalovat druhotný vodoměr. "Jedná se o vodu výhradně využitou na zalévání zahrad, tzn. že neodteče do kanalizace," sdělila mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardiánová. V domě tak máte dvoje odečítací hodiny. Jedny na drahou vodu, kterou používáte v domácnosti na vaření a mytí a která skončí v odpadu. Za tu kromě vodného platíte i stočné.

Třeba na Liberecku letos za tisíc litrů vody zaplatíte necelou stovku. Pokud budete mít druhotný vodoměr, co proteče jím, vás vyjde už jen na polovinu. Má to jedno "ale". Musíte takto odebrat více než 30 kubíků za rok. A ty vás vyjdou o 1500 korun levněji.

"Co se týče množství zákazníků, kteří službu využívají, je to různé. Na Liberecku je to méně než 500 zákazníků, ale uvádíme, že se tyto počty liší okres od okresu. Třeba na Litoměřicku je počet zákazníků využívajících tuto službu vyšší," vysvětlila Kardiánová.

Nejvíce ušetřit na stočném by mohli lidé v Novém Městě pod Smrkem nebo Raspenavě, kde kubík stočného vyjde na téměř 60 korun.