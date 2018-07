Ministryně Malá: účelová kauza vznikla jen kvůli nové koncepci na spravedlnosti

Televize Nova má k dispozici materiál ministryně spravedlnosti Taťány Malé se změnami, které hodla z titulu své funkce provést. Plány sepsala v dokumentu s názvem Koncepce Ministerstva spravedlnosti. Právě ten podle ní mohl stát za vznikem kauzy ohledně údajného opisování v jejích dvou diplomových pracích.

Taťána Malá má coby nová ministryně spravedlnosti velké plány. Jestli ale dostane šanci je blíže představit, není v tuto chvíli vůbec jisté. Bude muset totiž vysvětlovat podezření z plagiátorství dvou diplomových prací, která se objevila.

Andrej Babiš právě v souvislosti s možným plagiátorstvím Malé naznačil, že pokud by se podezření potvrdila, měla by na post ministryně rezignovat. Taťána Malá ale k odstoupení nevidí důvod - tvrdí, že má svědomí čisté. I proto se chystá vše vysvětlit jak svým kolegům z hnutí ANO, tak i celé Sněmovně.

Ministryně si myslí, že kauza kolem opisování se mohla objevit kvůli připravované koncepci. "Určitě není samo sebou, že tato kauza vznikla," prohlásila. A tomu, že jde o účelovou věc, věří i předseda vlády a šéf hnutí ANO. "Doufám, že se obhájí a že je to jenom, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo," řekl Andrej Babiš.

Jenže podle řady akademiků a právníků je plagiátorství snadno ověřitelné - a o kampaň tak jít nemůže. Sepsali proto petici s výzvou adresovanou přímo premiérovi. "Proto Vás tímto vyzýváme, abyste z jednání paní Malé vyvodil důsledky a navrhl prezidentovi republiky její odvolání z funkce ministryně spravedlnosti," píše se v petici.

Taťána Malá se kvůli kauze sejde s kolegy z hnutí v pondělí. První příležitost předstoupit před Sněmovnu bude mít na zasedání o den později.

Koncepce Ministerstva spravedlnosti

V téměř padesátistránkovém dokumentu nazvaném Koncepce Ministerstva spravedlnosti se nová ministryně opřela do fungování teď už svého ministerstva. "Dlouhodobou nekomunikací a direktivním způsobem řízení dochází k posilování neklidné atmosféry nejistoty a zvyšuje se odpor vůči ministerstvu," stojí v dokumentu.

Taťána Malá plánuje podle materiálu řadu změn - třeba reorganizaci legislativní rady vlády. Proměnit tento poradní orgán plánuje Malá kvůli tomu, že v jeho obsazování podle ní není systém. Zároveň si chce u jeho členů udělat docházku, na základě které by bylo možné odvolávat členy, kteří dlouhodobě nechodí. "Bylo by velmi smutné, kdyby výběr do tohoto orgánu byl dán politickými kritérii," nesouhlasí s nápadem Malé předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.