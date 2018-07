Deutsche Post prodává elektromobily už i do Británie. Britové jim ale moc nerozumějí

Německá společnost StreetScooter GmbH, ovládaná společností Deutsche Post, v nedávné době dokončila transakci v objemu 6,5 milionu GBP. Britská společnost Milk & More od ní koupila 200 kusů jejich elektrických dodávek. Z mlékárenské společnosti to dělá jednoho z největších provozovatelů elektromobilů v zemi.

Deutsche Post původně vyvinula dodávky Streetscooter Work speciálně pro sebe. Na podzim roku 2016 se však rozhodla tyto dodávky nabídnout i třetím stranám. Tento nápad již nese své ovoce, což dokazuje i aktuální transakce.

StreetScooter, která vzniklad v roce 2010 v Cáchách, je dceřinou společností Deutsche Post DHL od roku 2014. Při vývoji dostal tým za úkol vymyslet dodávku za 5 000 EUR, která bude praktická pro krátké cesty s mnoha zastávkami. Úspora nákladů na palivo by měla dosahovat až 90 % oproti dieselové konkurence. Další výhodou je také jednodušší servis těchto elektrododávek, které jsou velice lehké, a také relativně levné.

V Británii zároveň běží kampaň Go Ultra Low, která má za cíl seznámit lidi s elektromobilitou. Výzkumy veřejného mínění na toto téma mohou při pohledu na výsledky připadat k pobavení. Například 25 % oslovených žije v domnění, že elektromobil je dražší na údržbu. Zhruba 47 % respondentů si myslí, že spalovací auta jsou rychlejší než elektromobily. A například 42 % z dotázaných Britů žije v domnění, že s elektromobilem se nesmí vjíždět do myčky. Tak snad zmíněná kampaň objasní, že do myčky se s elektromobilem může. I do deště.

