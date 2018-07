Víkendář: Německé jistoty se otřásají v základech

„Když se malé děti hádají se svými rodiči, často přemýšlí o útěku z domova, aby rodičům daly tu správnou lekci. Německý ministr vnitra Horst Seehofer podle všeho hraje na stejnou kartu. Pokud Angela Merkelová nedělá, co chce on, skončí,“ píše německý Der Spiegel. Poukazuje tím na „drama, které se odehrálo minulý víkend, kdy Seehofer, jako šéf koaliční CSU, „nastavil nový standard dětinskosti“ na německé politické scéně. Učinil tak oznámením rezignace, kterou ale záhy stáhl zpět s tím, že vlastně šlo jen o nabídku směrem k Merkelové. Der Spiegel tuto epizodu komentuje s tím, že jde o další „německou jistotu, která se v posledních týdnech otřásla v základech“.



Mezi ony zpochybněné jistoty řadí Der Spiegel výkon německých fotbalistů na mistrovství světa či „schopnost CSU zabránit přílišné eskalaci konfliktu s CDU Angely Merkelové“. Seehofer ale nyní nechal celý spor týkající se migrační politiky dospět do bodu, kdy vládě reálně hrozí kolaps. Chce dosáhnout permanentní kontroly tří přeshraničních cest, ale Der Spiegel se ptá, k čemu taková snaha vede. CSU totiž v podstatě chce, aby se celý kontinent vůči uprchlíkům uzavřel a snažit se je od cesty do Evropy už předem odradit. Nicméně „Brusel dal jasně najevo, že takovou politiku sledovat nebude“.



Der Spiegel se domnívá, že současná situace v Německu nemá žádné dobré řešení. Seehofer podle deníku ztratil důvěryhodnost a zařadil se mezi politiky bez budoucnosti. Dohoda o spolupráci mezi CDU a CSU je pak už jen cárem papíru. Je sice možné, že nakonec odejde jak Merkelová, tak Seehofer, ale škody už jsou tak velké, že ani poté již nebude „dělba moci mezi CDU a CSU fungovat“. Ta přitom „během posledních 60 let zajistila Německu bezprecedentní stabilitu“. Ta je nyní minulostí.





Der Spiegel dodává, že důsledky konfliktu mezi oběma stranami se nemusí zastavit jen u těchto dvou, ale mohou se projevit v celém politickém systému země. Sociální demokraté z SPD již nyní čelí prudkému poklesu důvěry a tím samým směrem kráčí CDU. Nejvíce z toho těží pravicová AfD a CDU s CSU jí „nemohly dát lepší dárek než své spory ohledně uprchlíků“. CSU přitom doufala, že bude AfD přetahovat voliče, ovšem nyní jí naopak spíše pomáhá.„Sobotní noc byla koncem německé politiky tak, jak jsme ji znali po celá desetiletí. Není třeba to příliš dramatizovat. V Nizozemí je nyní více než dvanáct stran a vedení země tím nijak nestrádá. Pokud se ale přechází z vyzkoušeného systému na nový, nese to sebou rizika. Je ironií osudu, že právě ty strany , které chtěly nejvíce uchovat staré pořádky, nyní nejvíce přispívají k jejich pádu,“ píše Der Spiegel.Zdroj: Der Spiegel