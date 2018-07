Zbytečně chátrají domy i zámky. V ČR je 600 tisíc opuštěných budov

V Česku je podle statistik přes 600 tisíc opuštěných bytů a domů. Prázdné objekty přitahují nežádoucí pozornost, znehodnocují lokalitu a ohrožují i kolemjdoucí. Majitele budov často nejde dohledat, nebo nemají peníze či zájem se o ně starat. Opuštěné domy, byty, chalupy ale i zámky najdete téměř v každé obci. A mnoho z nich má velkou uměleckou hodnotu. Bývalý hotel, prvorepubliková vila, výstavné rodinné domy. Zašlá sláva minulých let, která ale v současné době znamená jen problémy. K opuštěným objektům se stahují lidé bez domova, narkomani a lokalita se stává méně bezpečnou. Poznat takové budovy je celkem snadné. "Jsou to natlučené OSB desky na vymlácených oknech, zarostlá zahrada, pojistné zámky, chybějící tašky na střeše," vyjmenoval několik ukazatelů odborník Radomír Kočí . V Praze jsou stovky opuštěných budov – a to i v centru. Jednou z nich je třeba i dům u Betlémského náměstí. V Brně je už deset let prázdná škola a nevyužívaná je i vila Telegraf v Karlových Varech. Na Českobudějovicku je podle databáze více než sto opuštěných objektů - třeba kasárna u letiště v Plané. Opuštěná jsou i městská jatka v Ostravě. Důvodů, proč stavby chátrají, je několik - vleklé soudní spory, dědické řízení nebo uložené peníze investory, kteří zatím budovy nepotřebují, a tak o ně nestarají. Mnohdy vzácná místa s dlouhou historií tak pomalu mizí. A během chátrání ztěžují život všem okolo. Stát s tím přitom v případě, že se o ně nikdo nestará, nebo majitel není znám, nemůže prakticky nic dělat. Zkušenosti s tím mají města a obce."Problém nastává ve chvíli, kdy připravujete velké projekty na rekonstrukce silnic, výstavbu kanalizací, vodovodů,.. potřebujete vyjádření majitele, pokud takové vyjádření nemáte, tak se obce dostávají do poměrně svízelné situace," vysvětlil Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí.

Zákony sice znají institut vyvlastnění, ovšem uplatnit ho je těžké. Navíc k tak velkému zásahu do vlastnických práv se jen tak někomu nechce. Další možnost začne fungovat zhruba za pět let. "Majetek, který má vlastníka, ale nikdo ho nevyužívá, je možné po deseti letech takového neužívání prohlásit za opuštěný a propadl by státu," sdělil mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka. V té době ale budou budovy ještě v daleko horším stavu.