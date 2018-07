Nezaměstnanost v USA stoupla a mzdy zpomalily. Dolar se propadl

Tvorba pracovních míst v USA v červnu překonala odhady. Míra nezaměstnanosti ale stoupla z 18letého minima a růst mezd nečekaně zpomalil. Euro po napjatě očekávaných datech z amerického pracovního trhu zamířilo na páru s dolarem prudce nahoru, naposledy připisovalo 0,5 % na 1,1754 EURUSD. Před daty bylo kolem 1,1717.



V největší světové ekonomice vzniklo v červnu 213.000 pracovních míst, zatímco květnových údaj byl upřesněn výše na přírůstek 244.000 míst. Trh očekával za minulý měsíc přírůstek jenom 195.000 pracovních míst, jak ukazuje mediánová hodnota v průzkumu Bloombergu. Průměrná hodinová mzda ale stoupla jenom o 2,7 % meziročně, zatímco očekávaní bylo optimističtější.





Míra nezaměstnanosti navíc poprvé za necelý rok v červnu stoupla, a to na 4 % z předešlých 3,8 %. Trh očekával stagnaci na této hodnotě. Nárůst by mohl zmírnit tlak na Fed , aby rychleji zvyšoval úrokové sazby Nad trhy se navíc vznášejí cla amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz zboží od některých z největších amerických obchodních partnerů, a spolu s nimi také hrozba odvetných opatření. Dnes po půlnoci washingtonského času začala platit americká cla na čínské zboží za 34 miliard dolarů . Ekonomové mezi možnými následky zmiňují možnost, že firmy zmrazí budoucí investice a potenciálně též nabírání pracovníků. To by se v příštích měsících mohlo odrazit také na číslech z amerického trhu práce