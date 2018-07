Fed jednal o dopadu dalšího růstu úrokových sazeb. Příští rok může brzdit růst americké ekonomiky, konstatuje

Měnový výbor americké centrální banky (Fed) jednal na svém červnovém zasedání o dopadu dalšího růstu úrokových sazeb. Očekává přitom, že do příštího roku by mohly být úroky na úrovni, která může začít zpomalovat růst ekonomiky. Vyplývá to ze zveřejněného zápisu ze zasedání, které se uskutečnilo 12. a 13. června a na kterém Fed podruhé v letošním roce zvýšil úroky.



Fed sice zatím neočekává recesi, vyjádřil však obavy z napětí v oblasti globálního obchodu, které by mohlo mít negativní dopad na ekonomiku. Ta ale v současnosti podle většiny ukazatelů vypadá silná a vyvíjí se podle očekávání Fedu.



Ze zápisu vyplývá, že centrální banka je překvapena silou americké ekonomiky a bude pokračovat v plánovaném zvyšování úrokových sazeb. Soustředí se však i na to, co by případně mohlo ekonomiku stáhnout ze současného růstového kurzu.





Fed také jednal o řadě globálních faktorů, které by potenciálně mohly mít dopad na ekonomiku a její výhled. Patří mezi ně i politický a ekonomický vývoj v Evropě a některých rozvíjejících se ekonomikách. Většina členů měnového výboru však upozornila, že nejistota a rizika spojená s obchodní politikou jsou výraznější, a proto se obávají, že by nakonec mohly mít negativní dopad na ekonomiku.