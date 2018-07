Páteční obchodní seance 6. 7. 2018

Pátek 6. 7. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,75 %), S&P500 (+0,86 %) a NASDAQ (+1,12 %).

Evropa: DAX (+1,19 %), FTSE 100 (+0,40 %) CAC40 (+0,86 %).

Čína: Hang Seng (+1,18 %), Shanghai Comp. (+1,06 %), CSI 300 (+1,58 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,26 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Průmyslová produkce (květen)

USA: (14:30) – Obchodní bilance (květen)

USA: (14:30) – Míra nezaměstnanosti (květen)

USA: (14:30) – Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech NFP (květen)

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +76 mld., min. +66 mld.

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

-----------------------------------------------------------





Zámořské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodní seance v zeleném po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je ochotna výměnou za ústupky přestat hrozit cly na dovoz evropských aut do USA. Vypadá to, že Trump možná nebude se cly tolik přísný. Média ve středu informovala, že americký velvyslanec v Německu šéfům německých automobilek řekl, že prezident Trump přestane hrozit zavedením dovozních cel na auta z EU, pokud ta zruší cla na dovoz amerických aut. Z tohoto prohlášení těžil hlavně Fiat Chrysler, který se posunul zpět nad 20 USD za akcii.

Měnový výbor americké centrální banky jednal na svém červnovém zasedání o dopadu dalšího růstu úrokových sazeb. Očekává přitom, že do příštího roku by mohly být úroky na úrovni, která může začít zpomalovat růst ekonomiky. Vyplývá to ze zveřejněného zápisu ze zasedání, které se uskutečnilo 12. a 13. června a na kterém Fed podruhé v letošním roce zvýšil úroky. Fed sice zatím neočekává recesi, vyjádřil však obavy z napětí v oblasti globálního obchodu, které by mohlo mít negativní dopad na ekonomiku. Ta ale v současnosti podle většiny ukazatelů vypadá silná a vyvíjí se podle očekávání Fedu. Ze zápisu vyplývá, že centrální banka je překvapena silou americké ekonomiky a bude pokračovat v plánovaném zvyšování úrokových sazeb.

Čína uvalí od půlnoci 6. července pekingského času cla na americké zboží v objemu 34 mld. USD. Čína také vyvíjí na Evropskou unii nátlak, aby Brusel a Peking na nadcházejícím dvoustranném summitu zaujaly společné stanovisko proti obchodní politice prezidenta USA Donalda Trumpa. EU však takovou myšlenku aliance s Čínou odmítá. Dnes se dočkáme, jako každý první týden v novém měsíci, dat z amerického trhu práce a reportu obchodní bilance za měsíc květen. Asijské trhy dnes v návaznosti na včerejší obchodování v USA zakončily vysoko v plusu. Evropa dnes otevře přibližně 0,3 % v zeleném.