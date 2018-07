Velký návrat Twitteru a jeho současný investiční profil

BuzzFeed psal nedávno o tom, jak se Twitter vrátil do hry. Není to totiž tak dávno, co ztrácel uživatele a reklamní zakázky. New Yorker psal o jeho konci a investiční banky doporučovaly akcie k prodeji. Jenže pak se věci začaly měnit.

Twitter začal překonávat očekávané finanční výsledky, začali se k němu vracet klíčoví zaměstnanci stejně jako inzerenti a uživatelé. Twitter se také „konečně začal zabývat problémem s trolly“ (což by měla učinit i řada jiných, a ne jej podceňovat). BuzzFeed dokonce tvrdí, že Twitter je první společnost tohoto druhu, která začala ztrácet uživatele, ale poté se jí podařilo dosáhnout obratu a opět se dostavil pozoruhodný růst.



Tento „velký návrat“ Twitteru lze podle BuzzFeedu připsat čtyřem hlavním faktorům: Za prvé, firma si přiznala, že nikdy nebude Facebookem a následně se zaměřila na zprávy, ze kterých se Facebook naopak stáhl. To Twitteru umožnilo konečně přesněji definovat, čím vlastně je a chce být. Za druhé přidal prémiová živá videa. Za třetí jeho CEO Jack Dorsey požadoval po svých zaměstnancích, aby uvažovali o radikálních změnách. A začtvrté se přidalo prosté štěstí.





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

BuzzFeed cituje Matta Derella z vedení Twitteru, který situaci popisuje následovně: „Před dvěma lety jsme dělali příliš mnoho věcí, ale nedělali jsme žádnou z nich tak dobře, jak bylo třeba“. Společnost se také podle něj v neustálém soupeření s Facebookem nafoukla a pracovalo v ní příliš mnoho „zbytečných lidí“. Přesun do zpravodajství se pak kryl s jedním z nejvíce zpravodajsky vytížených období desetiletí - zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016, brexitem a dalšími politickými otřesy po celém světě. Lidé se tak otáčeli k aktuálním zprávám ve snaze „dát smysl okolnímu světu“.Příběh je to jistě hezký a možná skutečně úplně ojedinělý. Ale jaká je „investiční“ řeč čísel? Twitter patří mezi technologicko-sociální společnosti, které vydělávají, a ne málo. I když na první pohled se to tak nejeví. Pohled na ziskovost totiž ukazuje, že ještě v roce 2016 firma těžce prodělávala už na provozním zisku a ještě loni prodělávala na zisku čistém. Nicméně provozní tok hotovosti se prudce a soustavně už řadu let zvedá až na loňských 831 milionů dolarů a volný tok hotovosti (to, co zbude po investicích) na 670 milionů dolarů (porovnejme s čistou účetní ztrátou 108 milionů dolarů ). Rozdíl mezi zisky a cash flow je přitom z velké části dán tím, že zisky jako nehotovostní položka tlačí dolů akciové kompenzace.Zdroj: MorningstarTwitter se nyní pyšní kapitalizací 33 miliard dolarů . Výstup k ní začal na počátku roku 2017 poté, co si akcie řadu měsíců hledala nový směr – a k jeho nalezení jí značně pomohly výše popsané změny. Pokud by Twitter pro akcionáře generoval neustále 670 milionů dolarů ročně (volný tok hotovosti z roku 2017), současná hodnota takového cash flow se bude pohybovat kolem 9 miliard dolarů . Což můžeme vnímat tak, že současná schopnost generovat hodnotu pokrývá kapitalizaci společnosti z více jak jedné čtvrtiny (třeba u Amazonu je to jen jedna desetina). Kapitalizaci by pak plně ospravedlnilo například to, kdyby ono volné cash flow rostlo šest let o 20 % (a pak by tempo růstu postupně klesalo).V prvním čtvrtletí tohoto roku rostly tržby Twitteru shodou okolností meziročně asi o 21 %. Pokud toto tempo firma udrží po řadu let, promítne jej i do svého toku hotovosti a pak se z ní stane stabilní dojná kravka, je férově naceněná. Pokud je výše popsaný obrat ve strategii jen začátkem a bude ještě lépe, akcie je stále atraktivní. Jen ty turbulence vedoucí k hledání smyslu okolního světa na Twitteru by se už opakovat nemusely.