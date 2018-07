Globální ekonomika se navzdory všem překážkám vrací k vyšší rychlosti

Modely společnosti Fulcrum AM i nadále ukazují, že v globální ekonomické aktivitě došlo opět k oživení poté, co nastal na počátku roku 2018 určitý růstový útlum. Šéf společnosti a známý investor Gavyn Davies na stránkách Financial Times tvrdí, že se sice objevují první známky negativnějšího vývoje v některých předstihových indikátorech v USA a Číně, ale většina dat stále ukazuje na pevný základ současného oživení. A „pokud hovory o obchodní válce globální ekonomiku skutečně poškodí, a k tomu může dost dobře dojít, zatím se tak nestalo“.



V eurozóně podle Daviese zůstává ekonomická aktivita mnohem slabší než ve druhé polovině roku 2017. Nicméně zde došlo ke stabilizaci na úrovni trendu a „není pravděpodobné, že s ohledem na vývoj v USA a Číně dojde k dalšímu zhoršení“. Globální ekonomika podle modelů Fulcrumu nyní expanduje rychlostí 4,4 %, tudíž 0,6 procentního bodu nad trendem. Rizikem je zejména „kolize mezi fiskální expanzí a monetárním utahováním v USA, která se stává stále větším bolehlavem pro vedení Fedu“. V minulosti totiž bývalo dost složité dosáhnout v pozdní fázi cyklu hladkého přistání a současná fiskální politika tyto snahy ještě více komplikuje. K tomu se samozřejmě přidávají protekcionistické snahy Trumpovy vlády.





Protekcionismus ohrožuje zejména rozvíjející se trhy a následně rostou tendence k posilování dolaru . „Racionální analýza ukazuje, že dopady nových cel by měly být s ohledem na současný globální boom omezené, ale pokud se nervozita přelije na finanční trhy, mohou to být nakonec ony, kdo vyvolá ekonomický šok, který mohou modely jen těžko predikovat dopředu,“ píše Davies. A dodává, že záplava negativních zpráv vztahujících se k obchodním válkám je dost velká na to, aby se skutečně rozšířil značný pesimismus. Již nyní probíhá velký odliv peněz z akciových trhů, od dubna měny rozvíjejících se zemí k dolaru oslabily asi o 11 % a to utahuje finanční podmínky v rozvíjejícím se světě. To vede k utahování monetární politiky, což obratem zvyšuje celková rizika. Výjimkou je v tomto ohledu Čína, kde sazby klesají.Následující dva grafy ukazují historický a odhadovaný aktuální vývoj v USA a v Číně. Tedy ve dvou zemích, mezi kterými zatím probíhají největší obchodní spory:Americká ekonomika by nyní měla podle modelů Fulcrumu růst asi o 3,6 %, což podle Daviese není s ohledem na výstupy jiných modelů nijak překvapující. Opak ovšem platí v případě Číny, protože zde Fulcrum hovoří o růstu ve výši 8 %, zatímco ekonomové obecně poukazují na útlum růstu maloobchodních tržeb a investic . V Evropě pak podle Daviese došlo k znatelnému propadu tempa růstu v Německu a dalších velkých ekonomikách. „Období, kdy Evropa v roce 2017 uzavírala růstovou mezeru, mělo podle všeho jen krátký život. Nicméně riziko recese je i zde stále malé,“ tvrdí investor.Zdroj: FT, Fulcrum AM