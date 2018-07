Travel Service nezvládá. Lidé kolabují na letištích, zpoždění rostou

V noci na dnešek přijalo TN.cz několik rozzuřených telefonátů lidí, kteří měli letět se společností Travel Service (TS). Dvě letadla společnosti - do Brna a do Prahy - měla odletět už včera večer do ČR, doteď ale stojí na letišti na krétském Herakliónu. Naopak na Heraklión už se přes deset hodin nemohou dostat cestující z Pardubic.

"Je to hrozné, s dcerou jsme chronicky nemocné a nutně už potřebujeme léky, které ale máme v odbavených kufrech. Nenapadlo nás, že letadlo bude mít takové zpoždění. Venku jsou vedra 35 stupňů a lidé už tady z toho začínají kolabovat. Dcera má teploty a zvrací, nikdo nám tu však nebyl schopný poskytnout lékařskou pomoc," řekla pro TN.cz cestující z Herakliónu do Brna paní Valentová. Podle ní už v noci dokonce jeden cestující kompletně zkolaboval a musela ho odvážet záchranka.

Popsala také praktiky na místním letišti, na kterém zaměstnanci nezvládají komunikaci v angličtině a berou lidem telefony, pokud si chtějí vyfotit odletovou tabuli. Také nechtějí za cestujícími pustit ani delegáty českých cestovních kanceláří. Piloti a letušky společnosti Travel Service, která měla problémové lety zajišťovat, jsou prý sami rozzuření.

Na odletu z Herakliónu se přitom zdržela hned letadla dvě, měla odlétat včera večer. Letadlo do Prahy nejdřív na chvíli vzletělo, ale pak se kvůli technickým problémům muselo vracet. "Čas odletu letu QS1143 z Herakliónu do Prahy byl odložen z technických důvodů. Cestujícím jsme během čekání poskytli občerstvení. Za komplikace a zpoždění se velice omlouváme, bezpečnost posádky a cestujících je ale hlavní prioritou," řekla nám Vladimíra Dufková, mluvčí Travel Service.

Dodala, že letadlo do Prahy mělo vzlétnout ve 12 hodin tamního času, podle další cestující paní Štepánkové se tak ale vůbec nestalo a na zemi zůstávají jak klienti z Prahy, tak z Brna. "Hlavně jsou tady malé děti, a ty to opravdu nezvládají dobře," řekla nám paní Štěpánková.

K události se na Twitteru vyjádřil i sportovní reportér Karel Häring, který měl jedním z letadel také odletět: "Zpovykaní Pražáci ještě neodletěli a navzdory ujištěním TS, že už letadlo vyrazilo, se stále neví čas odletu. Vydařený závěr dovolené, bravo Travel Service."

Travel Service má navíc další problém - v noci na dnešek totiž neodletělo ani letadlo z Pardubic, tentokrát do Herakliónu. "Měli jsme letět už včera v 18:40, už tak ale letadlo mělo dvouhodinové zpoždění. Nastoupili jsme, ale na letadle byla technická závada, vytékalo z něj palivo. Proto přijeli hasiči a začali místo zasypávat. Pak ale letadlo šíleně smrdělo a posádka už navíc nemohla letět, protože by pracovala příliš mnoho hodin, a tak nás společnost poslala do hotelu. Doteď s námi ale nikdo nekomunikuje - ani Travel Service, ani cestovní kancelář, a tak vůbec nevíme, jestli na nějakou dovolenou odletíme," popsal hrůzný zážitek pan Orlík.

Situaci pro vás budeme nadále sledovat.