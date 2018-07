Je levicový prezident hrozbou mexické ekonomiky?

Roky korupčních skandálů politických elit, rostoucí násilí a chřadnoucí ekonomika podnítily Mexičany, aby si jako svého nového prezidenta zvolili levicového Andrése Manuela Lópeze Obradora. Bývalý starosta Mexico City vyhrál nedělní volby s 53 % hlasů. Ostatní kandidáty tak nechal na volebním chvostu. Španělský deník El País tento výsledek dokonce označil za "politické cunami". Poprvé od roku 1928 bude na prezidentském křesle narušen tandem politických stran PRI a PAN. Vítězství levice ale také vzbuzuje obavy o mexickou ekonomiku. Ta je druhou největší v Latinské Americe.

Změny v ekonomice

Obrador v povolebním projevu slíbil podstatné změny, vymýcení korupce, snížení kriminality a zlepšení sociální situace milionů Mexičanů. Zároveň ale mírnil obavy ze znárodňování či z přílišných zásahů státu do fiskální či měnové politiky. "Chystáme hluboké změny, ale všechno bude v souladu s dosavadním ústavním pořádkem. Bude i nadále svoboda podnikání i svoboda projevu," ujišťoval Obrador, který do úřadu nastoupí 1. prosince.

Jeho projev dodává investorům větší naděje v pragmatismus, fiskální zodpovědnost a národní jednotu. Také slibuje, že nebude zasahovat do nezávislosti centrální banky a že se nevzdá vyjednávání o NAFTA. Reformu této smlouvy mezi USA, Kanadou a Mexikem požaduje Trump, který ji označuje za nevýhodnou pro Spojené státy.

Mexická centrální banka odvádí výbornou práci. Od té doby, co byl Donald Trump zvolen prezidentem USA, peso na páru s dolarem depreciovalo o 10 % a úrokové míry se zvýšily o 4,75 p.b. Valuace místních dluhopisů jsou atraktivní. Očekává se, že domácí inflace bude ve střednědobém období dále klesat. Protože je růst ekonomiky pod potenciálem a inflace klesá ke svému střednědobému cíli, mohly by se sazby během příštích 12 měsíců dokonce i snížit (v tomto bodě ale není konsensus trhu).

Přátelství s Trumpem?

Velký otazník však visí nad vztahy Mexika s USA. Ty po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa loni v lednu do úřadu ochladly, zejména kvůli jeho protimigrační politice. Po Trumpově nástupu do úřadu prezidenta Obrador vyrazil do USA, kde na mítincích sliboval podporu mexickým migrantům, které chce Trump spolu s dalšími nelegálními přistěhovalci deportovat. Podle serveru BBC Mundo Trumpovu protiimigrační politiku Obrador tehdy označil za podobnou té, kterou uplatňovali za druhé světové války nacisté vůči Židům.

Trump už Obradorovi k volebnímu vítězství gratuloval a na twitteru napsal, že se na spolupráci s ním velmi těší. Obrador v reakci uvedl, že se bude upřímně snažit o přátelství a spolupráci. "Nikdy jsme nepřestali respektovat USA a chceme, aby i oni respektovali nás a aby to mohla být přátelská spolupráce," řekl Obrador v mexické televizi.

Podle některých by si Obrador a Trump mohli rozumět, ač jeden je pravicový a druhý levicový politik. Oba ale bývají označováni za populisty a nacionalisty a oba se prezentují jako silní vůdci. Obrador je někdy díky jeho nacionalistické a populistické agendě také označován jako mexický Hugo Chavez nebo právě mexický Donald Trump.

Zdroj: ČTK, Fidelity, CNBC