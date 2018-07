WTO: Obchodní napětí začíná ovlivňovat globální ekonomiku

Obchodní bariéry, které budují velké ekonomiky, by mohly ohrozit globální ekonomické oživení a jejich účinky se již začínají projevovat. Oznámila to Světová obchodní organizace (WTO) ve zprávě o obchodních restrikcích v zemích skupiny největších ekonomik světa G20. Bližší podrobnosti WTO ve zprávě neuvedla, v květnu však ukazatel čtvrtletního výhledu obchodu WTO naznačil, že růst obchodu by mohl ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zpomalit.



Analýza WTO zjistila, že země G20 zavedly od poloviny října loňského roku do poloviny května letošního roku 39 nových omezení obchodu. To je dvojnásobek ve srovnání s předchozí pololetní zprávou. Omezení se dotkla hlavně obchodu s železem a ocelí, plasty a dopravními prostředky. Od poloviny května pak byla zavedena řada dalších nových obchodních restrikcí.



"Tato pokračující eskalace představuje vážnou hrozbu růstu a oživení ve všech zemích a začínáme vidět tento vliv v některých ukazatelích budoucího vývoje," uvedl generální ředitel WTO Roberto Azevedo v prohlášení.





Součástí ukazatele výhledu obchodu jsou také údaje o mezinárodní letecké přepravě nákladů. Podle nejnovějšího odhadu Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) by poptávka po letecké nákladní přepravě měla letos vzrůstu o "mírná" čtyři procenta. V prosinci čekala IATA zvýšení o 4,5 procenta. "Stále očekáváme růst, ale tato očekávání sráží každá nová zavedená cla," řekl generální ředitel IATA Alexandre de Juniac.Zpráva WTO nezmiňuje speciálně žádnou zemi. Americký prezident Donald Trump však od počátku roku oznámil řadu nových cel, která mají být trestem za to, co označuje za nepoctivé obchodní praktiky. Cla se dotkla spojenců i rivalů USA, upozornila agentura Reuters. Některé země již reagovaly oznámením odvetných cel.WTO upozornila, že v důležitém okamžiku, kdy globální ekonomika konečně začíná vykazovat známky trvalého hospodářského oživení po globální finanční krizi, by nejistota vyvolaná rozšiřováním opatření omezujících obchod mohla toto oživení ohrozit. Dodává, že světový obchodní systém byl vytvořen, aby vyřešil takové problémy, ale stupňující se napětí představuje hrozbu pro samotný systém a ekonomiky G20 by měly využít všech prostředků, které mají k dispozici, ke zlepšení situace a podporu dalšího oživení obchodu.