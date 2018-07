Slavná šedesátá: Mýtus, nebo inspirace? Veřejná debata v Karlových Varech (Video)

Máme kinematografii šedesátých let zidealizovanou? Znamenala šedesátá léta nádech svobody v totalitním Československu? A jsou slavná šedesátá mýtus, nebo inspirace? To jsou tři tematické okruhy 5. veřejné debaty Plusu, s kterou jsme vyrazili do festivalových Karlových Varů. Hosty moderátora Michaela Rozsypala byli: - Helena Třeštíková, režisérka - Jan Kačer, herec - Petr Pithart, politik - Tomáš Baldýnský, filmový kritik

- Tereza Nvotová, herečka a režisérka

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus