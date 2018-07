Volby by drtivě vyhrálo hnutí ANO. TOP 09 a STAN totálně propadly

Jen sedm stran by se podle červnového výzkumu společnosti STEM dostalo do parlamentu. Volby by vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO, následovala by ODS a Piráti. TOP 09 ani STAN by nepřekročily pětiprocentní hranici. Volební účast by se pohybovala kolem 55 %. Z červnového modelu vyplývá, že se navrací přízeň klasickým zavedeným stranám a že strany protestního typu mírně ztrácejí. Posílila ODS, své postavení upevnila ČSSD. Naopak Piráti a SPD ztratili. Hnutí ANO má od voleb největší sympatie veřejnosti. Přesto jeho podpora stále mírně oslabuje. I tak by ale podle těchto výsledků byla schopna vytvořit dvojstrannou koalici.

Občanští demokraté posilují už několik měsíců v řadě. Podle stávajícího modelu by získali o dvanáct mandátů více než ve volbách. Mírné zlepšení stále vykazuje ČSSD a také lidovci.

Pokud byste šli volit, kterou stranu byste příští týden volili do Poslanecké sněmovny?

STAN ani TOP 09 by se do sněmovny nedostaly. "Vzhledem k velkým rozdílům procent mezi jednotlivými stranami šel zisk mandátů téměř výhradně za hnutím ANO," vysvětlují autoři průzkumu.

Volební model STEM - simulovaný výsledek voleb

Podle STEM by se ANO na základě současných výsledků naskytlo několik možností, jak vytvořit dvoustrannou volební koalici. "Nejsilnější by bylo spojení hnutí ANO a ODS – získalo by ústavní většinu 120 mandátů. Dále by byla možná dvoustranná koalice s Piráty, která by dala dohromady 105 mandátů. Početně by šlo realizovat i koalici s SPD - ta by měla těsnou většinu 101 mandátu," spekulují autoři.