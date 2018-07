EU chce iniciovat mezinárodní dohodu hlavních vývozců o snížení automobilových cel

Podle agenturních zpráv chce EU iniciovat mezinárodní rozhovory největších automobilových vývozců na téma vzájemné dohody o snížení automobilových cel ve snaze odvrátit obchodní válce s USA.Diplomaté EK údajně studují možnosti dohody hlavních exportérů jako jsou EU, USA, Jižní Korea a Japonsko jež by byla protistranou hrozbě uvalení vyšších cel ze strany USA. Podle dohody by se vzájemně cla snížila na dohodnuté úrovně pro jasně stanovené skupiny produktůUS prezident Trump hrozí zavedením 20procentních cel na automobilové dovozy z EU, pokud EU nezruší své tarify vůči americkým vozům. EU aktuálně má 10procentní cla na dovoz US vozů oproti americkým 2,5% v opačném směru.