Ranní glosa: O přecitlivělé koruně a polské ústavní krizi

Začátek prázdnin ukazuje, že korunu dokáže v tuto chvíli potrápit prakticky cokoliv. Ať to byly nejprve problémy širších rozvíjejících se trhů jako turecká lira nebo mexické peso, později strach z měnové expanze maďarské centrální banky, německá politická krize a v neposlední řadě eskalace polské ústavní krize.Šéfka polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová řekla, že nebude respektovat nový kontroverzní zákon , který retro-aktivně snižuje požadavek na věk soudců ze 70 na 65 let. A dnes proto, nehledě na odvolání od prezidenta Dudy, jednoduše přijde do práce , protože podle ústavy má nárok vykonávat úřad 6 let. To je jen jeden za řady sporných zákonů měnící polský ústavní pořádek, kvůli kterým tento týden Evropská komise zahájila nová kárná řízení s Varšavou.I když je přímý dopad polské ústavní krize na Česko minimální, koruna se nechá v posledních týdnech skutečně vyvést z míry velice lehce. Větší objemy zahraničního kapitálu se daly v posledním měsíci do pohybu směrem z české kotliny a česká měna jen velice těžko hledá na globálních trzích ztracenou atraktivitu. Do značné míry k tomu podle nás přispělo ujištění ČNB , že vůbec nezvažuje v případě potřeby rozprodávat mamutí devizové rezervy . Pokud se tedy krátkodobý zahraniční kapitál (který v objemech stále výrazně překonává roční přebytky zahraničního obchodu ) rozhodne dát na pochod, nemusí vždy nutně najít dostatek protistran. Navíc ve chvíli, kdy je podle šetření ČNB historicky nejvyšší zajištěnost exportérů a na prázdninovém trhu je velice nízká likvidita. I menší odliv kapitálu kolem svátků, jako je Cyril a Metoděj a Jan Hus, jednoduše udělá na “přecitlivělé” koruně své…