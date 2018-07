Skutečné otevřené bankovnictví je daleko více než jen PSD2

Dne 13. ledna vstoupila v platnost legislativa Evropské unie známá jako Směrnice o platebních službách (PSD2), která nařizuje, aby banky umožnily společnostem třetích stran psát software, jehož prostřednictvím mohou zákazníci banky získat přístup ke svým účtům a zadávat platby. Jinými slovy, banky nyní musí svá data otevřít třetím stranám.

Implementace směrnice PSD2 vyvolala značné diskuse o otevřeném bankovnictví, avšak skutečný model otevřeného bankovnictví vyžaduje mnohem víc než jen naplnit PSD2. Už od prvního okamžiku, kdy návrh směrnice spatřil v roce 2015 světlo světa, se finanční odvětví nad touto iniciativou nedokázalo shodnout.



Některé banky vnímají otevřené bankovnictví v nejlepším případě jako přidaný náklad a v nejhorším jako hrozbu. Nejen, že mají pocit, že musí vytvořit novou IT infrastrukturu, která bude podporovat aplikace třetích stran, navíc se obávají, že ztratí kontrolu nad značnou částí svého uživatelského prostředí, které v dnešním digitalizovaném světě představuje velkou část zkušenosti se značkou banky. Banky v této skupině budou rozhraní vyžadovaná směrnicí PSD2 poskytovat jen neochotně a zároveň budou zvyšovat investice do vlastních proprietárních bankovních portálů.



Další banky k tomu přistupují přesně opačně a vnímají tuto situaci jako příležitost pro rozvoj otevřeného bankovnictví. Věří, že jejich otevřenost povede k větší konkurenceschopnosti, lepším inovacím a díky tomu také k větší spokojenosti zákazníků. Tím, že se otevřou a propojí s ostatními, mohou poskytovat přidanou hodnotu bez vytváření dalších větších IT nákladů a mohou tak lépe podporovat nejrůznější zákaznické segmenty.



Náš pohled



Saxo Bank spadá do druhé skupiny a v mnoha ohledech jsme náš byznys budovali s vyhlídkou na tento nový svět otevřeného bankovnictví. Od chvíle, kdy jsme v roce 2001 podepsali první white label dohodu, jsme měli vizi, že dosáhneme bezproblémové integrace mezi naší platformou a byznysem našich klientů, což bude představovat jádro našeho úspěšného partnerství. V žádném odvětví koneckonců není běžné, aby výrobce měl exkluzivní kontrolu nad maloobchodní distribucí. Pokud chcete fungovat po celém světě a v nejrůznějších zákaznických segmentech, rychle zjistíte, že nejlepší je budovat lokální partnerství. Stačí se podívat právě na maloobchod. Košili Hugo Boss si můžete koupit ve značkovém obchodě Hugo Boss, ale stejně tak si ji můžete koupit v Galerii Lafayette v Paříži, u Sakse na Páté Avenue v New Yorku, nebo klidně na Amazonu. Proč by tak nemohlo fungovat i bankovnictví?

Od chvíle, kdy jsme v roce 2001 podepsali první white label dohodu, neustále zvyšujeme míru naší otevřenosti a schopnosti integrace. V roce 2013 jsme udělali strategické rozhodnutí vytvářet naše obchodní platformy v HTML5 a na základě dobře zavedené OpenAPI. O dva roky později, v květnu 2015, jsme představili naši mobilní obchodní platformu SaxoTraderGO vybudovanou na OpenAPI a o šest měsíců později jsme naše OpenAPI oficiálně poskytli našim vybraným stávajícím a novým klientům. Díky tomu jsme se stali jednou z průkopnických firem otevřeného bankovnictví.



Naše OpenAPI bylo poměrně komplexní a nabízelo všechny funkce nezbytné k vybudování kompletní obchodní platformy, včetně streamování cen, grafů, živých aktualizací zůstatků na účtech, pozic a příkazů, a samozřejmě i možnosti provádět obchodní transakce. Zároveň byla naše hodnotová nabídka naprosto jasná. Díky tomu, že jsme poskytli přístup k naší infrastruktuře „bankovnictví jako služba“ na cloudu, jsme se stali důležitými pro širší zákaznickou základnu, které jsme mohli poskytnout lepší služby. Například tím, že jsme čínskému makléři umožnili vytvořit vlastní uživatelské rozhraní pro jeho klienty v tomto regionu, jsme mohli využít jeho lokální znalosti a schopností na čínském trhu. Stejně tak jsme umožnili zavedenému australskému finančnímu manažerovi vybudovat jednoduchou poradenskou a informační aplikaci a díky tomu jsme opět zvýšili hodnotu této společné nabídky.



V obou případech je přidaná hodnota jasná a existuje snadný způsob, jak ji zpeněžit. Lepší a přesněji zaměřené služby zákazníkům pro větší zákaznický segment vedou k vyšším výnosům díky vyšším obchodním a investičním aktivitám.



Je však snadné pochopit, proč se některé banky k otevřenému bankovnictví stavějí skepticky. Zatímco platforma otevřeného bankovnictví Saxo Bank nabízí přístup k obchodování a investicím na globálních finančních trzích, většina řešení pro otevřené bankovnictví inspirovaná PSD2 má velmi omezené funkce a je proto mnohem těžší prokázat skutečné finanční přínosy. V tuto chvíli jediné, co aplikace třetích stran podle PSD2 dokáží, je: a) poskytnout seznam účtů včetně transakcí a zůstatků, a b) provést platbu. Pro drobné klienty je samozřejmě příjemné, pokud získají lepší přehled o svých transakcích a snazší přístup k provádění plateb, ale nestačí to na vytvoření výnosného modelu, který bude výhodný jak pro vývojáře aplikace, tak i pro banku.

První krok na cestě



Z tohoto hlediska představuje PSD2 zásadní krok směrem ke „skutečnému“ otevřenému bankovnictví, ale není to samospasitelné řešení. Lidé, kteří spolupracují s komunitou kolem start-upů a finančně technologických společností, jistě znají koncept MVP neboli produktu s nejmenší možnou funkcionalitou (MVP) – to znamená nejmenší produkt, jaký můžete uvést na trh s cílem poučit se z něj. Místo toho, abyste roky připravovali obchodní plán do posledních podrobností a snažili se najít ten nejlepší produkt, vytvoříte prostě MVP, který můžete „hodit“ na trh ihned, a získat tak rychlou zpětnou vazbu. V tomto ohledu je PSD2 možná spíše právě MVP než kompletní produkt.

Zatímco PSD2 se často chápe jako synonymum k otevřenému bankovnictví, skutečně otevřené bankovnictví představuje mnohem víc. S největší pravděpodobností se skutečné příležitosti v otevřeném bankovnictví a skutečné zisky ve finančních výkazech projeví pouze poté, co současní zastánci otevřeného bankovnictví začnou přemýšlet nad rámec PSD2. Ano, zákazníci potřebují zadávat platby, a možná by bylo hezké, kdyby to šlo prostřednictvím lepší aplikace, která bude rychlejší a levnější. Ale zákazníci také potřebují přístup ke komplexním, nízkonákladovým, transparentním a jednoduchým službám v oblasti investic, obchodu a řízení svých financí. A právě to by jim skutečně otevřené bankovnictví mělo poskytovat.

Benny Boye Johansen je vedoucím oddělení Open API a odpovídá za vývoj a komerční využití nabízeného OpenAPI Saxo Bank.

Benny Boye Johansen pracuje v Saxo Bank již od roku 2004 v nejrůznějších pozicích. Má více než 20 let zkušeností ve všech oblastech softwarového vývoje jako spolupracovník, architekt, projektový manažer, vedoucí oddělení, enterprise architekt nebo produktový manažer. Předtím, než přišel do Saxo Bank, pracoval 10 let v Silicon Valley jako vice-prezident vývoje softwaru společnosti GN Resound, vice-prezident vývoje softwaru start-upové společnosti i jako nezávislý konzultant.

Bennyho zkušenosti s poskytováním skvělých služeb zákazníkům tím nejefektivnějším způsobem vedly k rozhodnutí využívat v nejvyšším možném rozsahu OpenAPI a HTML5 ve všech zákaznických aplikacích Saxo Bank. Benny Johansen nyní vede program otevřeného bankovnictví Saxo Bank. Má bakalářský titul v oboru počítačů z Dánské technické univerzity a titul MBA z kodaňské Business School.