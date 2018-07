Chytré financování bytových potřeb

Účelová a neúčelová hypotéka, spotřebitelský úvěr, stavební spoření, úvěr ze stavebního spoření, půjčka od rodiny a další. Ve všech případech se jedná o nástroje, které můžete využít k financování bydlení. Jak ale poznat k čemu je vámi vybraný produkt vhodný?

Pokud nepatříte k hrstce lidí, kteří zdědí nemovitost nebo balík peněz, za kterého si jde vysněný dům koupit ze dne na den, zoufat nemusíte. Existuje plno způsobů, kterými lze financovat své sny o vlastním bydlení. Některé jsou však vhodnější a jiné byste volit raději neměli vůbec. Zapamatujte si jednoduchá pravidla, která vám pomohou.

1. Financování dlouhodobé potřeby, dlouhodobá investice v řádech milionů korun = hypotéka.

2. Rekonstrukce, modernizace v řádech statisíců = úvěr ze stavebního spoření.

Hypotéka

Podmínky se za posledních pár let sice změnily, ale podstata zůstává stejná. Pokud plánujete koupit dům, byt nebo pozemek, je hypotéka tou správnou volbou, protože se jedná o dlouhodobou investici v řádech milionů korun. Účelové hypotéky jsou vždy zajištěny nemovitostí a lze je využít také v případě vypořádání dědictví, společného jmění manželů, přeúvěrování, nebo na pronájem. Můžete se setkat také s předhypotečním úvěrem, který dočasně zajištěn nemovitostí není a slouží např. k financování koupě družstevního bytu. Podmínkou je jeho následný převod do osobního vlastnictví.

Od dubna loňského roku v rámci svého doporučení Česká národní banka omezila poskytování hypoték. Zájemce o hypotéku bez větších problémů dosáhne na 80% - 90% hypotéku. Úvěry na celou kupní cenu, tzv. 100% hypotéky, jsou však minulostí, a proto je třeba mít své vlastní úspory. Navíc nezapomeňte na daň z nabytí nemovitosti (4 % z ceny), kterou byste měli mít v rámci vlastních úspor.

Postup výběru hypotéky

Úvěr ze stavebního spoření

Ze stavebního spoření lze čerpat dva typy úvěrů – řádný a překlenovací. Na řádný úvěr máte nárok v případě, že jste spořili po dobu minimálně dvou let, disponujete alespoň 40 % cílové částky a zároveň jste dosáhli požadovaného ohodnocovacího čísla, které stanovuje stavební spořitelna. Překlenovací úvěr pak slouží žadatelům, kteří chtějí získat peníze okamžitě. Stavební spoření je vhodné nejen pokud plánujete modernizaci či rekonstrukci stávajících prostor, a investovaná částka se pohybuje v řádech desetitisíců až statisíců korun, ale také jako spořicí produkt. Jedná se o produkt, který je navíc podporován státem, uzavírá se na šest let, není to však povinnost, jedná se o dobu nutnou pro přiznání státní podpory (při řádných úložkách až 2 000 Kč ročně).

Stavební spořitelna Wüstenrot v této oblasti nabízí produkt Půjčku ProBydlení, překlenovací úvěr na rekonstrukci, modernizaci či novostavbu rodinného domu nebo bytu, ze kterého lze navíc až 20 % použít i na nákup volně stojícího nábytku i nevestavěné elektrické spotřebiče. „Pořídit si tak můžete novou sedací soupravu, jídelní i konferenční stoly, židle, šatní skříně, poličky i postele s nočními stolky. Pro usnadnění práce a fungování domácnosti můžete do rozpočtu zahrnout i myčku na nádobí, sušičku, pračku i ledničku,“ konstatuje David Krček, expert na financování z Wüstenrotu.

Myslete na rodinný rozpočet

Abyste zbytečně nezatížili rodinný rozpočet a nevystavili se tak finančním problémům, zcela zbytečně, rozhodně si dejte pozor na standardní spotřebitelské úvěry, jejichž sazby jsou zbytečně vysoké a zaplacené úroky z úvěru nelze odečíst od daňového základu. V některých případech jsou sice užitečné, ale rozhodně ne na bydlení. Půjčka od rodiny může vaše problémy vyřešit také, dejte si však pozor například na možnost komplikaci vztahů při neschopnosti splácet. Vydat se z veškerých úspor není pro rodinný rozpočet také dobrý způsob, zejména ocitnete-li se v neočekávané životní situaci. „Ve všech případech platí, že byste vámi zvolený způsob financování měli vybírat od ověřených poskytovatelů a na základě RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů, která má mnohem vyšší vypovídací schopnost než samotný úrok. Vždy porovnávejte také to, co se za jednotlivou sazbou skrývá,“ uzavírá Krček.