Souhrn 3.7. - Evropa a euro s povděkem rostou díky uklidnění v Německu, ropa neudržela růst, BCPP v plusu

12.h - Evropa a euro rostou díky uklidnění politické situace v Německu, ropa posiluje, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražské burza při mírně podprůměrné likviditě uspokojivě rostla.Evropské se vydaly dnes do celkem silného růstu, který vycházel především z rychlého uklidnění poslední politické krize v Německu spojené s otázkou imigrace.US trhy evropské nadšení až toliko nesdílejí a to především kvůli problémům těžební společnosti Glencore, která byla US úřady vyzvána k předložení dokumentů ohledně jejích aktivit v Nigérii, Kongu a Venezuele pro podezření z praní špinavých peněz. Akce firmy se propadly o 9%.Výraznou roli hrají očekávání výsledků právě ukončeného 2Q a výhledy pro druhou polovinu roku.Určitou nervozitu pak způsobují očekávání oznámení celních tarifů vůči Číně, jež by mělo přijít v pátek 6. Euro dnes díky zmíněnému uklidnění situace v Německu razantněji koriguje předchozí poklesy. Koruna euru se dostala nad 26,1. Ropa po většinu dne spokojeně rostla, ale na začátku odpoledne skokově oslabila. Americká WTI poprvé od roku 2014 překonala hranici 75 USD Zajímavý je dále klesající cenový spread mezi WTI a Brentem, který se z nedávných více jak 10 USD smrsknul na necelé 4 USD BCPP si dnes užívala generální růst, kterého se ve finále neúčastnily z hlavních titulů pouze akcie Erste . Nedařilo se také Kofole a PMČR. Akcie ČEZ se posunuly na 550 Kč a již téměř vymazaly veškeré ex-dividendové ztráty zcela ignorujíc negativně laděné zprávy o ohrožení budoucí dividendové politiky a prodejích akcií managementem. Akcie Monety dále pozitivně reagují na spekulace o zájmu Raiffeisenbank o převzetí celé skupiny.