Dell se vrací na trhy. Ikona PC během pauzy zahnízdila v softwaru

Dell Technologies se chce vrátit na veřejné trhy. Pětiletou přestávku využila společnost Michaela Della k tomu, aby si to ve stále neklidnějším oceánu výrobců hardwaru zamířila jinudy – pryč od stejnojmenných stolních počítačů a blíže softwaru. Celková hodnota návratové transakce? 21,7 miliardy dolarů. Případní investoři do akcií by měli pamatovat na dvě věci, upozorňuje analytik Patria Finance Ján Hladký.



Dříve se jméno Dell vyslovovalo skoro jedním dechem se slovem osobní počítač. Teď je ale záběr firmy širší. V hardwaru to jsou servery nebo přístrojové vybavení pro uchovávání dat. Také to jsou ale softwarové nástroje, které získala obří akvizicí společnosti EMC z roku 2016, tehdy největším takovým obchodem v technologiích. Příchod cloudu Dell relativně promeškal, místo toho se ale orientoval na vývoj řešení pro internet věcí. A boj nevzdává ani v cloudových službách, kde se snaží etablovat prostřednictvím svých menších firem, ve kterých má podíl.

Návrat výměnou



Jak by měl návrat na veřejné trhy vypadat? Společnost ho chce učinit výměnou speciálních, divizních akcií (tracking stock) za kmenové.



Divizní akcie si Dell obstaral už jako soukromá firma, aby mu pomohly zafinancovat titánskou koupi již zmíněné společnosti EMC za 67 miliard dolarů. Tato EMC vlastnila kontrolní podíl v softwarové společnosti VMware, který akvizicí Dell získal. Zbytek VMware se ale už na trzích obchoduje, a zmíněné divizní akcie Dellu odrážejí hodnotu této samostatně stojící firmy. Na trzích se obchodují jako DVMT, známé jsou ale také jako Dell Technologies třídy V. V pondělí narostly o 9 %, jak ukazuje následující graf. Od emise vyrostla jejich hodnota na skoro dvojnásobek.





Dell nyní tyto akcie vezme a bude je chtít vyměnit. Akcionáři přitom budou mít na výběr. Buď si vezmou ekvivalent v kmenových akciích třídy C, nebo peněžní ekvivalent odpovídající 109 USD v hotovosti za každou akcii třídy V. Nabídka je to relativně štědrá, s 29% prémií oproti páteční závěrečné ceně, uvedl Dell v pondělním sdělení.

Má se Dell na co těšit?



VMWare, která se zabývá softwarem pro maximalizaci vytížení serverů, přitom v rámci dohody vyplatí podílníkům disponujícím divizními akciemi DVMT mimořádnou dividendu ve výši 11 miliard USD. Nadále zůstane samostatnou společností a Dell v ní bude mít nadále 81% podíl. Kmenové akcie třídy C Dellu se budou obchodovat na newyorské burze NYSE.

„Při investici do Dell by měli mít investoři na paměti dvě věci. První je private equity společnost Silver Lake, která nyní vlastní téměř pětinový podíl v Dell. Pro společnosti typu private equity je příznačné, že při opouštění svých investic hledají tu nejlepší možnou dobu a načasování je tedy klíčové. Druhým faktem je slušná hromada dluhu čítající 52 mld. USD," upozorňuje analytik Patria Finance Ján Hladký. "I když uznáváme, že věci se v tomto ohledu vyvíjejí dobře (-11 mld. USD za poslední 3 roky), tak je pořád zadluženost poměrně vysoká," dodává. Stačí se podle něj podívat na enterprise value, která bude po odečtení čistého dluhu poloviční proti možné tržní kapitalizaci Dellu jako takového.



Jsou tu však jednoznačně i pozitiva. "Dell již ani zdaleka není jen výrobcem osobních počítačů. Tento segment trhu, jenž v současnosti stagnuje kvůli vysoké saturaci, je v rámci Dell doplňován o výrobu serverů, datových úložišť a komplexních infrastrukturních řešení. To vše využívají velcí cloudoví klienti, jakými jsou Amazon Web Services, Microsoft nebo Google," říká Hladký. Prozatím se zdá, že růst cloudového byznysu je sekulární, tedy dlouhodobou záležitostí, a bude-li pokračovat v ostrém tempu růstu (naposledy +60 % meziročně), má se Dell na co těšit. "Podmínkou samozřejmě je, že si nenechá uzmout tržní podíl konkurenčním Hewlett-Packard Enterprise a HP Inc,“ říká Hladký.





Zdroje: Dell Technologies, Patria.cz, Reuters