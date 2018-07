Saunders (BoE): Britské sazby mohou růst rychleji, než se doposud čekalo

Člen bankovní rady Bank of England Michael Saunders považovaný za jednoho "z jestřábů" v rámci britské centrální banky uvedl, že trh by mohl být překvapen rychlejším růstem sazeb oproti jeho původním očekáváním. Trh aktuálně očekává zhruba 1 zásah do sazeb v následujících 12 měsících. Podle Saunderse jsou taková očekávání ale příliš konzervativní a opatrná.Podle Sauderse, pokud si ekonomika povede i nadále podobně jako v posledních letech, při "spíše hladkém" brexitu , při dalším poklesu nezaměstnanosti a růstu platů, v takovém případě bude růst sazeb s největší pravděpodobností rychlejší. Saunders je přesvědčen, že celkový vývoj situace bude rychlejší růst sazeb umožňovat. Podle Saunderse bude mít rychlejší růst sazeb povahu postupného pohybu.BoE nyní drží základní repo sazbu na 0,5%. Minutes posledního rozhodnutí ukazují, že 3 z 9 členů bankovní rady hlasovalo pro růst na 0,75%.