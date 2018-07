Italský ministr: Tak uvidíme, jestli EU bude za rok ještě existovat

Italský ministr vnitra v rozhovoru pro německý Der Spiegel uvedl, že jeho země je hned za Německem v počtu přijatých uprchlíků. Nyní už ale nemůže přijmout ani jednoho, a naopak by jich ráda „pár předala jinam“. Itálie podle ministra potřebuje v Německu „spolehlivé partnery“ a není v jejím zájmu, aby v této zemi nastala politická krize či padla vláda i přesto, že propast mezi Němci a Italy je v otázce uprchlíků docela hluboká. Podobná je situace u témat jako ekonomická politika, bankovní reforma nebo německé obchodní přebytky.



Salvini podle svých slov nekomunikuje přímo s Merkelovou, ale hovoří s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Ten ale stejně jako jeho rakouský protějšek hovoří o ochraně hranic jejich země a odmítání těch, kteří nemají právo na azyl. S Itálií ale mají podle ministra společný cíl v přerozdělování uprchlíků a ochraně vnějších hranic EU. „V Jižní Evropě by měl být brzy zaveden systém podobný tomu, který funguje s Tureckem,“ dodává Salvini.





„Když někdo v EU říká, že Italové by nejdříve měli všechno zařídit, a pak jim ostatní pomohou, tak já říkám opak. Nejdříve nám pomožte, a pak se můžeme bavit o ostatních věcech včetně rozdělení uprchlíků, bankovní unie, vládního zadlužení a tak dále,“ uvedl italský ministr. Již dříve také uvedl, že z pobřežních vod Libye by měly zmizet lodě, které provozují neziskové organizace, včetně těch německých. V rozhovoru tento názor potvrdil a dodal, že „podporují převaděče a zvyšují motivaci k tomu, aby uprchlíci riskovali plavbu přes moře“. Na otázku, kdo by měl dělat práci , kterou nyní dělají neziskové organizace, Salvini odpověděl, že pobřežní hlídky z Egypta, Libye a Tunisu.Der Spiegel poukázal v jedné otázce na to, že italský ministr nedávno hovořil o francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi jako o arogantním člověku. Salvini na to reagoval následovně: „Francouzi nás poučují z morálky, ale podle čísel měli už dávno přijmout 9 000 žadatelů o azyl z Itálie . Namísto toho na hranicích s Itálií pochodují ozbrojené hlídky. Na to mají právo, ale měli by přestat s tím moralizováním.“Podle Salviniho se v následujících měsících rozhodne, „zda má Evropa budoucnost ve své současné formě, nebo zda se celá tahle věc stala zbytečná“. Nejde přitom podle něj jen o rozpočet na dalších sedm let, ale například „příští rok budou volby do Evropského parlamentu“. Takže „do roka uvidíme, zda sjednocená Evropa stále existuje, nebo již ne“.