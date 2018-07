Goldmani: Druhá polovina roku bude obtížná, ale firmy se silnými bilancemi si povedou dobře

Analytici americké banky Goldman Sachs míní, že druhá polovina roku bude poměrně obtížná a komplikovaná, ale velké společnosti se silnou bilancí jako jsou například Facebook , NVIDIA, Chipotle a další by si měly i nadále vést dobře, protože se lépe dokáží vypořádat s růstem zápůjčních sazeb a celkovým nárůstem volatility.Trhy se obecně ve druhé polovině roku budou muset vypořádat se stále rostoucím napětím kolem obchodních válek a také s dále rostoucími sazbami.V 1. polovině roku hlavní indexy prošly obtížným obdobím od historických maxim k silnějším korekcím. Prestižní DJIA celkově v 1. polovině roku oslabil o 1,8%, širší S&P 500 posílil o anemických 1,7% a technologický Nasdaq si připsal slušných 8,8%.Podle analytiků banky výnos desetiletých US Tresuries poroste do konce roku směrem k 3,25% oproti stávajícím cca 2,85%. Fed letos již dvakrát zvýšil hlavní dolarové sazby a očekává se, že tak učiní do konce roku minimálně ještě jednou. Analytici banky nyní očekávají do konce roku 2019 minimálně dalších 6 zásahů. Samotný Fed počítá v uvedeném období se 3 kroky.