Ranní glosa: Evropská komise učí Trumpa, jak funguje mezinárodní obchod

Podle Donalda Trumpa je “Evropa stejně špatná jako Čína, jen trochu menší”. “Mohou k nám vyvážet Mercedesy a naše auta nechtějí”, doplnil svoji stížnost Donald Trump. To vyvolalo na trzích obavy z blížícího se zavedení cel na dovoz evropských aut. Německo v tandemu se střední Evropou je přitom největším vývozcem aut na světě, i proto výhružku nikdo nebere na lehkou váhu. Evropská komise poslala na začátku týdne do Washingtonu detailní zprávu vysvětlující Donaldu Trumpovi, proč na zavedení cel bude bit především on sám a jeho voliči. Proč?Evropské automobilky přímo v USA vyrobí ročně v tamních továrnách skoro tři miliony automobilů, což je více než čtvrtina amerického trhu. I takové značky jako Chrysler jsou dnes ostatně evropské. A jsou většinou podobně jako američtí nebo japonští konkurenti na americkém trhu závislí na dovozech řady komponentů a technologií. Vyšší cla by proto automobily na americkém trhu zdražila, mohla by omezit investice automobilek a ve finále i ohrozit pracovní místa . Navíc značnou část produkce, kterou německé automobilky v USA (za pomoci dovozů z Evropy ) vyrobí, následně exportují dál do třetích zemí. Automobilka BMW v tomto ohledu psala dopis do Washingtonu sama. Je totiž největším vývozcem aut z USA do Japonska. Její továrna v jižní Kalifornii, která vyrábí modely X, více jak tři čtvrtiny produkce pošle za hranice USA. I proto Evropská komise počítá s tím, že by dodatečná cla v celkové výši 25 % (na automobily a automobilové součásti) měla nakonec negativní dopad na americký HDP okolo 14 mld. USD a navíc by vůbec nevylepšila obchodní bilanci USA.Argumenty nejsou v tomto směru nijak přibarvované, a pokud je americká administrativa svému prezidentovi vysvětlí, mohl by i jinak roztržitý Trump ve svém proti-evropském tažení trochu přibrzdit. Vidina zavřených evropských továren v USA pro něj dozajista příliš lákavá nebude.