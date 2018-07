Americká obchodní komora zahajuje kampaň proti Trumpovým clům

Americká obchodní komora v pondělí zahájila kampaň proti clům zaváděným administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Největší obchodní lobbistická organizace USA, která je obvykle blízkým spojencem Trumpových republikánů, se domnívá, že americký prezident riskuje globální obchodní válku. A ta se pak prý dotkne peněženek Američanů. Vyplývá to z materiálů obchodní komory, do nichž nahlédla agentura Reuters.

Kampaň analyzuje finanční dopady možných odvetných opatření jiných zemí na jednotlivé americké státy. Zpráva komory například odhaduje, že zasažen by mohl být vývoz z Texasu v hodnotě 3,9 miliardy dolarů (87,6 miliardy Kč). Texas každoročně prodá jen do Mexika maso za 321 milionů dolarů. A do Číny vyváží obilninu čirok za 494 milionů dolarů.



Tennessee exportuje do Číny auta za 202 milionů dolarů a do Evropy whisky v hodnotě 466 milionů dolarů. Odvetná cla by se mohla dotknout například i vývozu z Jižní Karolíny, podle komory by mohlo jít o tři miliardy dolarů. Jen do Číny tento stát vyváží auta za 1,9 miliardy dolarů.





Komora podle Reuters hodlá vynaložit miliony dolarů na letošní kongresové volby , aby pomohla ke zvolení podobně smýšlejícím kandidátům, kteří prosazují volný obchod, přistěhovalectví a snižování daní. Podpořila již takto uvažující kandidáty v republikánských primárkách.Obchodní komora USA sdružuje tři miliony členů a historicky úzce spolupracovala s republikánskými prezidenty. V prosinci Trumpa pochválila za podpis zákona o snížení korporátní daně . Rostoucí napětí v mezinárodním obchodu ji ale postavilo do opozice vůči prezidentovi.