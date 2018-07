Souhrn 2.7. - trhy se zalekly dalšího kola obchodních válek namířeného na automobilový sektor, euro oslabilo, ropa v minusu, BCPP v plusu díky ČEZ a bankám

12.h - Evropa se zalekla disputací kolem cel v automobilovém sektoru, euro oslabuje, ropa klesá, BCPP v plusu díky ČEZ a Monetě

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do okurkové sezóny při nadprůměrné likviditě lehkým růstem, který šel proti obecnému evropskému vývoji.Evropské trhy zahájily 3Q roku v opatrném a lehce negativním duchu. 2Q se na trzích příliš nevyvedl a v úvodu toho třetího se trhy obávají dalšího prohlubování obchodních válek mezi USA a hlavními partnery v podobě Číny a EU. Napětí se opětovně zvýšilo poté, co se začala opětovně probírat možná cla na dovoz evropských aut do USA a možné odvetné reakce ze strany EU. Jak sám Trump uvedl, tak otázky kolem automobilového sektoru jsou už opravdu velkou ráží v celé problematice obchodních válek. Dalo by se také říci, že u automobilového sektoru "končí veškerá legrace" a pokud na něj bude vztažena ruka, bude to mít s velkou pravděpodobností vážné důsledky pro všechny zúčastněné.Negativní náladu především v úvodu dne umocňoval také politický vývoj v Německu. Ve druhé polovině dne naopak příznivě působila lepší než očekávaná makra z USA.US trhy v úvodu dne a své vlastní okurkové sezóny lehce oslabují. Čeká se na bližší informace o automobilových clech. US ministr obchodu k tomu uvedl, že není zatím jasné, jestli k zavedení cel Trump skutečně přistoupí či nikoliv. Euro v reakci na výše zmíněné negativní vlivy makra vstoupilo do nového týdne, měsíce, čtvrtletí a pololetí výraznějším oslabováním Ropa dnes oslabovala kvůli víkendové dohodě US prezidenta se saúdsko-arabským králem na zvýšení produkce. Mnozí takový postup kritizovali s tím, že není možné o takové věci jednat jakoby jen tam mimochodem, protože takové kroky mohou mít vážné tržní důsledky. BCPP se dnes svezla na výrazně pozitivní vlně silného zájmu o akcie ČEZu , KB a Monety. Prvně jmenovaný koriguje do značné míry ex-dividendový pokles z minulého týdne. Akcie Monety pozitivně reagují na zprávy o možném zájmu Raiffeisenbank o převzetí celé banky.