Dovolená k nezaplacení? 7 triků, jak na ní ušetřit a nezruinovat rodinný rozpočet

Dovolená vás nemusí dostat do exekuce. Existují jednoduché triky, jak v létě ušetřit.

Léto v řadě lidí probouzejí myšlenky na zaslouženou dovolenou. Avšak i tradiční výlety do Chorvatska mohou přijít draho, natožpak exotičtější destinace třeba v Karibiku nebo Asii. Mnoho lidí má stále zažito, že se na dovolenou jezdí za každou cenu. A když zrovna nemají dostatečné finanční prostředky, situaci řeší půjčkou, kterou pak často splácejí i několik let. Přitom existují jednoduché triky, jak ušetřit, a to klidně tisíce korun.

Kvůli dovolené nemá smysl přehnaně rozhazovat, nebo se dokonce zadlužovat. Prostě si vyberte dovolenou podle vašich finančních možností. „Zadlužování kvůli dovolené často vede k pozdějším potížím se splácením,“ vysvětluje Anna Bláhová ze Zonky.

„Zvažte různé scénáře. Co když onemocníte, stane se vám nepříjemný úraz a na měsíc či dva vypadnete z pracovního procesu? Zase si vezmete úvěr? Další úvěr zvyšuje riziko nesplácení, bude tudíž dražší, nehledě na to, že seriózní instituce vám pravděpodobně nebudou chtít půjčit vůbec,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Pokud už se pro půjčku na dovolenou rozhodnete, zajímejte se včas o to, jak funguje předčasné splacení, kolik stojí, jaký bude mít vliv na splácení třeba reklamace nebo zrušení zájezdu. Ptejte se a řešte každý detail. Nechte si vše vysvětlit a ukázat ve smlouvě nebo jejích podmínkách, nenechte se zviklat ústními a ničím nepodloženými sliby a buďte obezřetní. Berete-li si půjčku, nesmíte mít pochybnost, že její splácení bude bez problémů.

Odborníci se ale shodují, že brát si půjčku na dovolenou není řešení. Existuje spousta možností, jak si užít dovolenou i s minimálními náklady. Hezky může být i v Česku v kempu. Nebo využijte různých akcí a nakupujte v last minute nabídkách, nebo plánujte maximálně dopředu a kupte si first minute pobyt. Můžete ušetřit tisíce.

Kdo by to mohl zaplatit za vás?

Kromě first minute a last minute nabídek vám mohou nemalé peníze ušetřit i různé firemní a klientské benefity. Zjistěte, zda vám na dovolenou nepřispívá v rámci zaměstnaneckých benefitů váš zaměstnavatel. Příspěvek na dovolenou může zaměstnavatel poskytnout až do výše 20 tisíc korun za rok, navíc může být čerpán i pro rodinné příslušníky. Podmínkou je, že musí jít o nepeněžní příspěvek. Tedy například proplacení faktury cestovní kanceláři nebo provozovateli dětského tábora a podobně. „Výhodou je, že příspěvek je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a od sociálního a zdravotního pojištění,“ doplňuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.cz.

Vedle těchto benefitů vám zajímavé slevy poskytne třeba zdravotní pojišťovna, dodavatel plynu či mobilní operátor. Podívejte se na aktuální nabídky věrnostních programů. Rovněž než něco nakoupíte, sledujte nabídky pensionů a cestovek, přes kterou si chcete dovolenou pořídit. Nemají na svých stránkách slevu pro nové zákazníky, na facebooku upozornění na slevu pro fanoušky, akční kód na lepší cenu na svém instagramovém profilu? Reklama dnes světu vládne a každá malá úspora se ve finálním rozpočtu ukáže.

Největšími položkami v rozpočtu na dovolenou jsou doprava, ubytování, jídlo, výlety a zábava. I bez odříkání lze několika triky snížit náklady na ně až na polovinu.

Doprava

Cestovní kanceláře většinou nabízejí dovolené formou kompletního balíčku. Přestože se může jednat o pohodlnější řešení, cenově se vyplácí zařídit si dopravu samostatně. Na internetu se nachází řada portálů s akčními jízdenkami a letenkami (např. cestujlevne.com, skyscanner.cz, kiwi.com), mrkněte i na šikovné aplikace (Kayak, Hopper) které vám často pomohou ušetřit řádově až tisíce korun. Výlet do Thajska nebo na Kanárské ostrovy díky tomu už nemusí být pouhým snem.

Ubytování

Bydlení v hotelu nebývá nejlevnější, ale podobnou kvalitu noclehu nabízí také služba Airbnb. Platforma zprostředkovává ubytování u lidí, kteří mají prostory navíc, pronajmout si můžete pokoj ve sdíleném bytě, celý byt, ale i samostatný dům, klidně i se zahradou. Potíže nebudete mít ani s dostupností, služba nabízí miliony nabídek v nejrůznějších světových destinacích.

„Airbnb funguje na principu sdílené ekonomiky, která ve světě zažívá velký boom. Například ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve tří – až čtyřhvězdičkovém hotelu v Barceloně vyjde přibližně na 3 až 6 tisíc korun, zatímco hostitelé služby Airbnb nabízejí stejnou kvalitu v průměru za 1,2 až 2,5 tisíce korun,” popisuje Anna Bláhová výhody ubytování přes Airbnb. Zároveň si při jeho využití můžete i sami vařit a ušetřit tak další peníze.

Jídlo

Pokud si nechcete nebo nemůžete přivézt jídlo na dovolenou s sebou, nezbývá nic jiného než si uvařit, máte-li na ubytování tu možnost, nebo za jídlem chodit do bister a restaurací. Pokud nevíte, kam zamířit a kterým místům se vyhnout, může vás tento způsob stravování přijít opravdu draho. Naštěstí i v této oblasti se dá ušetřit, a to hned několika způsoby. Například mobilní aplikace Foursquare, TripAdvisor nebo HappyCow (pro vegetariány a vegany) umožňují vyhledávat podniky podle typu kuchyně, lokality a také ceny.

Výlety

Je příjemné, když za vás výlet do okolí naplánuje a zařídí někdo jiný, ale cestovní kanceláře jsou schopné si za podobnou službu naúčtovat klidně i stoprocentní příplatek. Vyplatí se proto, když seberete odvahu a naplánujete si výlet sami. Využívejte veřejnou dopravu, která vás vyjde nejlevněji. Pokud vám však vyšší cena a hledání místa k zaparkování stojí za větší míru svobody, řešením jsou auta z půjčovny. Jste-li v místě, kde funguje služba Uber, uvažujte o ní jako o kompromisu.

Jestli stále váháte, k rozhodnutí opustit ochranná křídla cestovní kanceláře vám pomůže následující příklad. Za cestu z turistických vesniček na pláži do Barcelony a zpět si totiž cestovky řeknou v průměru o 50 eur na osobu, zatímco vlakem vás podobný výlet vyjde přibližně na 10 eur na osobu. A není to tak těžké: s plánováním dopravy vám pomohou Google Maps, tipy, kam se vydat a co vidět doporučí přímo cestovatelé na TripAdvisoru nebo služba Cestovní průvodce na Googlu.

Zábava

Také na vstupenkách do muzeí a na další místní atrakce se dá ušetřit. Výhodnější bývají takzvané karty city pass. Ty vás opravňují ke vstupu a v některých případech se díky nim také vyhnete dlouhým frontám. Ale pozor na to, že je někdy nutné si city pass předem rezervovat on-line. Na stránkách památek a muzeí najdete i informace, zda nemají některý den levnější nebo dokonce volný vstup (časté je to u muzeí, ale třeba i u ZOO), tomu se už vyplatí přizpůsobit harmonogram dovolené.

Za zmínku rovněž stojí bezplatné prohlídky zprostředkovávané platformou Sandeman nebo Free Tour, fungující ve většině světových metropolí Své služby vám nabízí dobrovolníci, kteří vás provedou po městě, ve kterém žijí. Pokud se budete chtít svému průvodci odvděčit, na konci ho můžete odměnit takovou částkou, která vaší peněžence neublíží. Nabídku a časy tour najdete na internetu, je třeba se předem rezervovat.

Zatímco jste pryč, vydělávejte

Jedete na dovolenou na dva, nebo dokonce tři týdny. A váš byt zůstává volný? A co teprve chalupa, na které přes léto strávíte sotva dva víkendy? I vám mohou během vaší nepřítomnosti vydělávat. Byt můžete pronajmout přes již zmíněné Airbnb, chalupu můžete nabídnout třeba na e-chalupy.cz. Zatímco jste pryč, můžete si přijít i na několik tisíc.