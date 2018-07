Asie ztrácela 2%, euro pod tlakem německé politické krize, ropa klesá kvůli Trumpovi

Asijské akciové trhy v noci na dnešek a nad ránem vesměs silně ztrácely. Trhy v Japonsku, Číně a Jižní Koreji odepisovaly kolem 2% kvůli dalšímu růstu napětí kolem obchodních válek, když americký prezident přirovnal obchodní praktiky EU k těm čínským. To vzbuzuje obavy, že kroky z US strany budou vůči EU z tohoto úhlu pohledu podobné.Negativně zapůsobila slabší než očekávaná data z výroby v Číně stejně tak jako pokles důvěry japonských výrobců. Tato data naznačují negativní vliv dosavadního průběhu obchodní války USA a Číny.2Q byl také z pohledu akciových trhů nejhorším od roku 2015.V Německu se prohlubuje politická krize poté, co rezignoval tamní ministr vnitra Ropa klesá kvůli oznámen dohodě US prezidenta se saúdsko-arabským králem na zvýšení ropné produkce.