Zlotý ve střehu před červnovou inflací

Eurodolar v pátek po summitu zpevnil, neboť se zdálo, že otázka migrace ustoupí v Evropě do pozadí. Tak se ale zřejmě nestane, protože německý ministr vnitra právě s ohledem na novou dohodu o migraci zvažuje demisi, což by mohlo ohrozit existenci německé vládní koalice.Eurodolar se však nemůže soustředit jen na německou politiku - odpoledne jej čekají důležitá data v USA (ISM).Pokud jde o regionální měny tak ty stále nemusí mít na růžích ustláno, jelikož čínský juan pokračuje v oslabování a to bude udržovat emerging markets v napětí. Specificky zlotý si musí dát pozor na výsledek červnové inflace . Ta by měla sice zrychlit, ale stále zůstat relativně nízko =<2 %).