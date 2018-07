Kůrovec hýbe s cenou dřeva. Zásobte se na zimu už teď

Pustošení českých lesů kůrovcem se promítlo už i do cen dřeva. Kalamitní dříví, které lesníci musí kvůli škůdci těžit ve velkém, zlevňuje. Někde až o polovinu. Prodejci ho mají přebytek a v některých skladech na něj už ani nemají místo. Nouze je naopak o kvalitní nepoškozené dřevo, ze kterého se vyrábí například nábytek. Takové dřevo teď výrazně zdražuje. Malý brouk teď dřevařům pořádně komplikuje život. Kalamitní dříví napadené kůrovcem totiž nikdo nechce. "Ten materiál, který nám z lesů vozí, je nekvalitní, jsou tam trhliny, namodrání, napadení škůdcem," potvrdil majitel pily Rostislav Sudolský. Třeba v olomouckých biskupských lesích už vytěžili během šesti měsíců tolik dřeva jako jindy za rok a s těžbou musejí kvůli kůrovci pokračovat. "Na konci letošního roku bude v lesích vytěženo odhadem o dva a půl milionu kubíků víc, než lesníci budou schopni umístit na trh se dřevem," uvedl ředitel Arcibiskupských lesů Olomouc Petr Skočdopole. Někteří prodejci mají kůrovcového dříví přebytek a bojí se, že ho nezvládnou prodat. Kůrovcové dříví tak zlevňují, jak jen jim to trh dovolí. "Kůrovec se projevil ve velké míře hlavně cenou. Cena měkkého dřeva, smrku, je nižší, než to bývalo v jiných letech," potvrdil prodejce dřeva Aleš Krupa. Kůrovcem poškozené dřevo podle prodejců zlevnilo o pět až deset procent. Někdy až o polovinu. "Ta cenová hladina se za poslední dva roky snížila o 600 korun za kubík dřeva," uvedl Sudolský.

Nejhorší je teď situace pro dodavatele, kteří dřevo zpracovají truhlářům. Kvůli kůrovci nestíhají někteří pilaři dřevo včas dodávat výrobcům nábytku. Navíc materiál musejí kvůli škodlivému brouku a požadavkům truhlářů více opracovat. To znamená milionové ztráty. Prkna, hranoly nebo fošny proto prodávají dráž.

"Musíme nařezat neúměrně víc toho dřeva, stojí nás to víc času, máme více odpadu a podobně," vysvětlil Sudolský. "Pro to naše zpracování je hlavní dobrá hmota, k nám se to špatné dřevo nedostane," uvedl truhlář Martin Vaněk.

Nahoru jde i cena zdravého dřeva, kterého je teď nedostatek. "To kvalitní dřevo si pořád drží svou cenu, stoupá nahoru, je po něm poptávka," potvrdil Vaněk. Situace se podle odborníků bude ještě zhoršovat a ceny kvalitního dřeva by se mohly vyšplhat ještě výš.